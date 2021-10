Serie B, decima giornata: il programma delle gare di oggi e dove vederle in tv

Si completa oggi, tra le 18 e le 20.30, il quadro della decima giornata di andata in serie B. Ieri due anticipi, con il Cosenza vittorioso sulla Ternana e il pari tra Vicenza e Monza. Questa sera la supersfida della giornata è Cremonese - Pisa, con la capolista che non vince da due turni e vuole riprendere la marcia e i lombardi scottati dal ko di misura nel derby contro il Brescia che cercano di riprendersi il secondo posto. Si tornerà in campo per l'11a giornata lunedì 1° novembre.

Questo è il programma delle partite di oggi:

Brescia-Lecce, ore 18.00. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca Daniele Barone, diretta gol Riccardo Gentile;

Alessandria-Frosinone, ore 18.00. Diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca Calogero Destro, diretta gol Nicolò Mastrorilli;

Ascoli-Spal, ore 18.00. Diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca Paolo Ciarravano, diretta gol Dario Massara

Crotone-Benevento, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca Paolo Redi, diretta gol Dario Massara

Cittadella-Parma, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca Nicolò Ramella, diretta gol Maurizio Compagnoni

Cremonese-Pisa, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre). Telecronaca Antonio Nucera, diretta gol Riccardo Gentile

Como-Pordenone, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 256 (satellite e internet). Telecronaca Gaia Brunelli, diretta gol Nicolò Mastrorilli

Perugia-Reggina, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 257 (satellite e internet). Telecronaca Paolo Ghisoni, diretta gol Andrea Marinozzi.

Cosenza-Ternana 3-1

Il Cosenza ritrova la vittoria dopo tre giornate in cui ha totalizzato soltanto un punto. Al “Marulla” cade la Ternana di Cristiano Lucarelli che arrivava invece in grande fiducia per i recenti risultati positivi. Gli umbri tuttavia pagano un avvio choc. La squadra di Zaffaroni nei primi otto minuti batte Iannarilli con un’autorete di Ghiringhelli (servizio in mezzo di Bittante) e Gori (azionato da un colpo di testa di Carraro). I rossoverdi dimezzano lo svantaggio con un tiro da fuori area di Mazzocchi al 23′. Nel secondo tempo colpisce ancora il Cosenza con il neoentrato Millico, servito a centro area da Gori. In pieno recupero, Vigorito ipnotizza due volte Donnarumma (rigore fatto ripetere, troppi giocatori in area).

L.R.Vicenza-Monza 1-1

Il Monza spera, si illude ma alla fine, con grande sofferenza, allo stadio Romeo Menti il Vicenza riesce a pareggiare, rispondendo nella ripresa al gol di rapina realizzato al 33′ del primo tempo da Mazzitelli, dopo un clamoroso errore in difesa. La squadra di casa non si deprime e reagisce sempre con buone azioni sia in difesa sia in attacco. Il gol arriva al 27′ della ripresa con Ierardi che di testa nel mucchio ribadisce in rete il cross su calcio d’angolo del regista marsigliese Taugourdeau.