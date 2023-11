Serie B, Lecco - Spezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Da sfida inedita tra forze lontane anni luce l'una dall'altra a inaspettato scontro salvezza tra terzultime in classifica. Lecco e Spezia a caccia di punti disperatamente. Si oggi pomeriggio allo stadio Rigamonti-Ceppi (ore 18,30) il match valido per il recupero della seconda giornata di campionato. Lombardi e liguri con soli 8 punti in classifica, ma con situazioni mentali diverse: in riva al Lago si respira entusiasmo grazie alla cura-Bonazzoli (7 punti nelle ultime partite), a La Spezia invece musi lunghi e un po' preoccupazione, tanto che il tecnico Massimiliano Alvini è ormai ad un passo dall'esonero dopo l'ennesima pessima prestazione di Cremona.

Piove sul bagnato per lo Spezia, alle prese con molte assenze: Bandinelli, Zurkowski e Nikolaou, tre uomini chiave nello scacchiere di Alvini, sono ko. Niente turover, però, per lo Spezia, che tornerà in campo già domenica con la Ternana (debutto di Breda per gli umbri). Nel 3-5-2 spezzino Amian, Muhl e Bertola davanti a Dragowski. A centrocampo, Ekdal in regia, Cassata e Kouda interni. Attacco composto da Antonucci e Moro.

I padroni di casa del Lecco giocheranno in uno stadio sold out che, pur essendo un piccolo impianto, è sempre un catino bollente capace di fare la differenza. Due assenze per Bonazzoli: Tenkorang e Di Stefano. In attacco l'americano Novakovich, in astinenza da diverse giornate, ma attesissimo dai suoi tifosi. Il Lecco non ha mai vinto in casa finora in questa stagione.

Lecco - Spezia: probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Caporale, Ionita, Galli, Sersanti, Crociata; Novakovich, Buso. All. Bonazzoli.

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Bertola; Elia, Cassata, Ekdal, Moutinho; Kouda; Anontucci, Moro. All. Alvini.

Lecco - Spezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lecco - Spezia, recupero della 2a giornata di serie B, in programma allo stadio Rigamonti-Ceppi, si gioca oggi - mercoledì 8 novembre - alle ore 18,30, e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport (canale 252) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO.