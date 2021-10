Serie B, 9a giornata: programma e arbitri

Comunicate le designazioni arbitrali per le gare della 9a giornata di andata in serie B. Si gioca su tre giorni: venerdì apre il turno l'anticipo in notturna tra Alessandria e Crotone. Tre gare in programma domenica. Tre i calciatori squalificati, tutti per un turno: Luca Marrone (Monza), Davide Djily Diaw (L.R. Vicenza) e Francesco Lisi (Perugia).

VENERDI

ALESSANDRIA – CROTONE h. 20.30

SANTORO

CIPRESSA – BARONE

IV: CALZAVARA

VAR: FOURNEAU

AVAR: ROSSI L.

SABATO

BENEVENTO – COSENZA h. 14.00

GHERSINI

SECHI – MACADDINO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: RANGHETTI

LECCE – PERUGIA h. 14.00

GIUA

VECCHI – GUALTIERI

IV: LUONGO

VAR: PATERNA

AVAR: MUTO

MONZA – CITTADELLA h. 14.00

MANGANIELLO

COSTANZO – ROSSI C.

IV: FRASCARO

VAR: BANTI

AVAR: BOTTEGONI

TERNANA – LR VICENZA h. 14.00

VOLPI

TEGONI – FONTEMURATO

IV: CASCONE

VAR: SACCHI

AVAR: FIORE

FROSINONE – ASCOLI h. 16.15

MAGGIONI

YOSHIKAWA – PAGNOTTA

IV: GIORDANO

VAR: PRONTERA

AVAR: PRENNA

BRESCIA – CREMONESE h. 18.30

AURELIANO

PRETI – MARGANI

IV: DE ANGELI

VAR: SERRA

AVAR: DEI GIUDICI

DOMENICA

PISA – PORDENONE h. 14.00

TREMOLADA

GALETTO – DI GIACINTO

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MASTRODONATO

REGGINA – PARMA h. 16.15

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV: CARELLA

VAR: DIONISI

AVAR: RASPOLLINI

SPAL – COMO h. 20.30

ABBATTISTA

ROCCA – CAPALDO

IV: MARANESI

VAR: MASSIMI

AVAR: COLAROSSI