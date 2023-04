Serie B, Pisa - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Altro antipasto dei play-off. Il posticipo della 34a giornata tra Pisa e Bari profuma già di serie A. Due serie pretendenti alla vittoria degli spareggi promozione si annusano e si studiano in questo finale di regular season. Ma la testa è rivolta anche al presente, non solo a quello che sarà tra cinque giornate. Il Bari all'Arena Garibaldi vuole consolidare il proprio piazzamento play-off e – perché no – continuare a sognare la seconda posizione, che resta alla portata, anche se il Genoa ha un buon vantaggio da gestire. Il Pisa, complice qualche infortunio, attraversa un periodo di difficoltà, ma è pur sempre settimo in classifica. Una partita non semplice per la squadra di Mignani, che pensa al rilancio di Mattia Maita nel ruolo di play (favorito su Benali, ex di turno). Al suo fianco, oltre a Benedetti, più Bellomo che Molina. Dall’altra parte del campo il dubbio principale riguarda la sostituzione dello squalificato Beruatto: pronto Esteves sulla sinistra, con uno tra Hermannsson e Calabresi sulla destra.

"Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, si giocherà la promozione attraverso i playoff - ha detto il mister del Bari alla vigilia -. L'anno scorso sono arrivati in finale col Monza. Non dimentico il grande lavoro fatto da mister D'Angelo, si sono arresi solo in finale. Sarà una sfida tra due squadre che hanno ambizione, due squadre competitive forti, e avrà una difficoltà molto alta per entrambe. In questo momento tante squadre hanno bisogno di punti, ma altre non vogliono regalarne. Sarà più semplice pensare a una partita coperta, piuttosto che ad un match brillante. Tutte hanno un obiettivo ancora da raggiungere, il Frosinone è la più vicina al traguardo...".

Pisa - Bari: probabili formazioni

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Esteves; Zuelli, Nagy, Marin; Morutan, Moreo; Torregrossa. All. D’Angelo.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo, Maita, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

Serie B, Pisa - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Pisa - Bari, posticipo della 34a giornata di serie B, in programma domani, domenica 23 aprile, alle 16:15, allo stadio "Arena Garibaldi" sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.