Serie B, Pisa - Bari sub judice: cambia la classifica

Cambia di nuovo la classifica del campionato di serie B dopo che il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di Pisa-Bari. I toscani hanno fatto ricorso per un presunto "errore tecnico" dell'arbitro Colombo, che non avrebbe interrotto il gioco dopo aver toccato il pallone nell'azione che poi ha portato al calcio di rigore decisivo per la vittoria del Bari, realizzato da Antenucci. La convinzione del Pisa è che questo episodio sia da ascrivere alla casistica degli errori tecnici, tale da decretare una ripetizione della partita. Molto dipenderà dalle parole contenute nel referto dell'arbitro Colombo, e dall'eventuale ammissione del proprio errore, oltre che dalla valutazione svolta dall'osservatore arbitrale presente a Pisa per seguire da vicino l'operato del fischietto e del VAR. Ennesimo colpo di scena in una stagione contrassegnata finora da continue modifiche alla graduatoria a causa di questioni extrasportive, come le penalizzazioni di Genoa e Reggina. La vittoria del Bari, se confermata anche dai giudici, potrebbe riaprire in extremis la corsa alla promozione diretta dei Galletti, passando dal secondo posto. E terrebbe ancora in ansia i tifosi del Frosinone. In caso di ripetizione della partita, e mancata vittoria del Bari, invece, Frosinone e Genoa sarebbero davvero ad un passo dal ritorno in A, e il Pisa blinderebbe con uno o tre punti la sua partecipazione ai play-off. Ma la matassa verrà dipanata non prima di una settimana, dopo che si sarà già giocata la quartultima giornata di campionato.

Ecco intanto la nuova classifica di B nelle prime otto posizioni con il Bari ancora in attesa dei tre punti ottenuti all'Arena Garibaldi. Regolamento: le prime due direttamente in serie A, terza e quarta ai play-off dal secondo turno. Dalla quinta all'ottava ai play-off dal turno preliminare (gara secca in casa della meglio piazzata).

Serie B, la classifica (prime otto posizioni)

FROSINONE, 68 punti

GENOA, 66 punti (penalizzato di 1 punto)

BARI, 57 punti* (tre punti in meno in attesa esito ricorso Pisa)

SUDTIROL, 53 punti

PARMA, 51 punti

CAGLIARI, 48 punti

PISA, 46 punti

REGGINA, 46 punti (penalizzata di 3 punti)