Serie B, lo Spezia ha scelto Alvini

Con il passaggio di Baroni all'Hellas Verona, lo Spezia ha chiuso rapidamente il cerchio per scegliere il nuovo allenatore dopo la retrocessione e la separazione da Semplici. In Serie B, con lo scopo di provare subito a risalire nell'olimpo del calcio, il responsabile dell'area tecnica Eduardo Macìa ha virato su Massimiliano Alvini. E' il tecnico toscano quello che più di tutti ha convinto la società ligure dopo l'incontro conoscitivo delle ultime ore. Il dado è tratto, ma non c'è ancora ufficialità. Dovrebbe arrivare in giornata, non appena ci sarò l'ok del presidente Platek e l'allenatore toscano potrà rescindere il contratto che lo lega alla Cremonese ancora per una stagione, dopo l'esonero dello scorso inverno in serie A con i grigiorossi. Sembrano solo passaggi formali e burocratici, che non ostacoleranno l'operazione. Alvini diventerà quindi il nuovo allenatore dello Spezia e potrà dedicarsi, nelle prossime ore, alla ricostruzione della rosa che partirà per il ritiro il prossimo 12 luglio. Per Alvini è già pronto un contratto annuale che avrà con ogni probabilità una clausola di rinnovo automatico fino al 2025 in caso di promozione in Serie A.

Lo Spezia intanto ha scritto una pagina importante della sua storia: il club ha presentato il progetto di ammodernamento dello stadio Picco, per cui i lavori sono già cominciati da qualche giorno. Lanciata l'operazione-stadio, la scoietà può ripartire con i programmi tecnici. Alvini giocherà con la difesa a tre, il trequartista e le due punte. Molti giocatori della rosa spezzina non hanno le caratteristiche idonee per il calcio dell'ex allenatore del Perugia, che cerca prima di tutto un portiere: Dragowski saluterà nei prossimi giorni. Via anche Nzola e Verde. Ci sarà tanto da lavorare per ridisegnare uno Spezia adatto alla lotta al vertice della prossima serie B.