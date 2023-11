Serie B, un ritorno sulla panchina della Ternana

Sprofondata all'ultimo posto in classifica a braccetto con la Feralpisalò (6 punti in 12 partite) dopo l'ultimo ko casalingo contro il Venezia, la Ternana volta pagina. Esonerato ieri Cristiano Lucarelli, che ora tratta con il Catania in serie C (solo gli allenatori cadetti possono tornare ad allenare nella stessa stagione dopo un esonero per via di un accordo tra Lega B e Associazione Allenatori), nel giro di poche ore il club umbro ha già annunciato il nome del sostituto. Sarà il veneto Roberto Breda, che nel pomeriggio ha raggiunto la città, ha firmato ed è sceso in campo per dirigere la prima seduta. Un ritorno a Terni per Breda dopo 8 anni.

Breda aveva subito detto sì ai dirigenti rossoverdi ieri pomeriggio: per lui accordo fino a fine stagione con opzione per quella successiva in caso di salvezza. Una mission impsosible al momento per una squadra in grande difficoltà. Il distacco dalla zona salvezza, però, non è incolmabile con tante partite ancora da giocare. Breda è uno specialista in salvezze, ma viene da ultimi anni poco fortunati. In B manca dal 2021, quando fu esonerato dal Pescara dopo una breve parentesi (al posto di Oddo e sostituito poi da Grassadonia).

Il debutto di Breda domenica prossima, 12 novembre, al Picco contro lo Spezia di Alvini, altra squadra in profonda crisi (8 punti in classifica).

Il comunicato ufficiale della Ternana

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il tecnico veneto (è nato a Treviso il 21/10/69), torna sulla panchina delle Fere dopo l’esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza. Breda, che si è legato ai rossoverdi fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, avrà con se i seguenti collaboratori: Vincenzo Melidona (vice allenatore), Donatello Matarangolo (preparatore atletico). Al neo-allenatore ed al suo staff il più sincero augurio di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di ogni componente societaria.