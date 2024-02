Serie B, turno infrasettimanale: programma e dove vedere le partite in diretta

Martedì bollente in serie B: si gioca oggi la 27a giornata di campionato (7 gare, altre 3 in programma domani) in turno infrasettimanale. Continua senza soste la corsa alla serie A con Parma, Venezia, Cremonese, Palermo e Como che lottano per le due poltrone più prestigiose. Se la capolista di Pecchia veleggia quasi indisturbata e oggi cerca l'ennesimo successo al Tardini contro il Cosenza, dietro c'è autentica bagarre: quattro squadre in due punti per un solo posto disponibile.

Il Venezia attende i risultati di oggi per poi provare a forzare la mano domani sera al Penzo nel derby veneto contro un Cittadella sorprendente che corre forte verso l'ennesima partecipazione ai play-off. La Cremonese, però, questa sera prova a riprendersi il secondo posto: per farlo, deve vincere a Marassi contro la Samp di Pirlo che cerca punti pesanti per chiudere i conti con la salvezza. Pirlo a +5 dalla quintultima e quindi non ancora al sicuro. Ostacolo contro una pericolante anche per il Palermo di Corini: al Barbera arriva la Ternana, quintultima, e i rosanero devono vincere per restare in piena corsa e evitare il sorpasso anche del Como, che gioca il derby del Lago contro il Lecco, ultimo della classe appaiato alla Feralpisalò.

Intrigante e pieno di passione il "derby del sud" in programma al Ceravolo: il Catanzaro di Vivarini (un ex) ospita il Bari di Iachini in una partita che promette scintille e un grande pubblico. I calabresi possono rientrare nella corsa alla promozione diretta vincendo, mentre i pugliesi devono blindare la propria posizione in zona play-off.

Serie B, 27a giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv

Oggi

18.15 Ascoli-Brescia (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

18.15 Reggiana-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

20.30 Sampdoria-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

20.30 Parma-Cosenza (diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

20.30 Catanzaro-Bari (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

20.30 Palermo-Ternana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

20.30 Lecco-Como (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN)

Domani (28 febbraio)

Ore 20.30 Pisa – Modena

Ore 20.30 Spezia – FeralpiSalò

Ore 20-30 Venezia – Cittadella