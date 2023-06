Serie C, la finale play-off è Foggia - Lecco

Pazza pazza serie C. In finale play-off per l'ultima promozione in B vanno Lecco e Foggia, le due outsider delle semifinali. Che eliminano, rispettivamente, il Cesena e il Pescara a domicilio, passando dalla lotteria di calci di rigore. Delusioni atroci in Romagna e in Abruzzo, davanti a stadi stracolmi e di categoria superiore, che si svuotano tra le lacrime dei tifosi di casa, condannati ad un'altra stagione negli "inferi" della terza serie. A sognare sono la rivelazione lombarda e la nobile decaduta pugliese, che non muoiono mai, vanno oltre i pronostici e sfoderano due grandissime prestazioni dopo aver steccato (i foggiani solo in parte) la gara d'andata in casa. Lecco e Foggia si sfideranno i prossimi 13 e 18 giugno. Andata allo Zaccheria martedì prossimo alle 21:30, ritorno al Rigamonti-Ceppi (ha poco meno di 5mila posti, sarà dura ospitare la valanga di tifosi rossoneri) domenica 18.

Delio Rossi compie l'ennesimo capolavoro di una carriera strabiliante. Arrivato a Foggia con la squadra in piena crisi, chiude al sesto posto la stagione regolare e, una rimonta dopo l'altra, passa tutti i turni dei play-off. Fino al capolavoro in casa del maestro Zeman. Allo Zaccheria va sotto due volte, ma si prende un 2 a 2 pesantissimo. All'Adriatico va sotto, ma gioca bene, merita e pareggia al 51' della ripresa. Va ancora sotto, pareggia a 10' dalla fine dei supplementari. E poi approfitta di tre errori dal dischetto degli abruzzesi per chiuderla 6 a 5 e far impazzire di gioia una città intera, che seguiva dai maxischermi (la trasferta era vietata). Rossi aveva già soffiato al Pescara una serie A nella finalissima play-off di B del 2015, alla guida del Bologna.

Il Lecco, invece, dopo aver perso in casa 1-2 contro il Cesena, si presenta all'Orogel Stadium forte della sua freschezza mentale. In fondo, lì in mezzo, è l'unica a non aver nulla da perdere. Regge l'urto romagnolo nel primo tempo, la sblocca ad inizio ripresa con Buso e poi tiene botta fino al 90'. E poi ancora nell'extratime, davanti a migliaia di tifosi cesenati increduli. Dal dischetto, il delitto perfetto: 3-5. Un errore nei penalty costa la finale alla squadra di Toscano.

In barba ai bookmakers e ai facili pronostici. E ora che vincerà la finalissima di questo pazzo play-off di serie C?