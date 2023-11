Slavia Praga-Roma, probabili formazioni e dove vedere la parita in diretta tv e streaming

La Roma punta a chiudere in Repubblica Ceca la questione qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in Europa League. Servirà espugnare Praga, con qualsiasi risultato, per mettere in cassaforte il primo posto nel Gruppo G, un affermazione che allungherebbe la striscia positiva nella competizione dei giallorossi, che nella fase a gironi conta cinque vittorie consecutive (tre in questa edizione) segnando almeno due reti per incontro. Ben diversa la situazione di uno Slavia che, rispetto a due settimane fa, ha perso la leadership nella Liga ceca ai danni degli eterni rivali dello Sparta, a causa della prima sconfitta in campionato patita tra le mura amiche contro il Viktoria Pizen terza forza del torneo, passo falso che costituisce anche il primo k.o. interno della stagione contando anche le coppe. La squadra biancorossa vanta una tradizione negativa contro le formazioni italiane, non essendo riuscita a vincere le sue ultime otto partite contro squadre italiane (3 pareggi e 5 sconfitte). La gioia più recente risale alla Coppa Uefa 2006, con la vittoria ottenuta contro il Palermo ma si è comunque imposta in sette degli ultimi nove confronti casalinghi in Europa.

Slavia Praga-Roma, le scelte di Trpišovský

Le scelte effettuate nelle ultime due giornate di campionato forniscono alcune indicazioni su quello che potrebbe essere l’undici di partenza della squadra ceca. Tra i pali si accomoderà Mandous, schermato da una difesa a tre con Vicek, Ogbu e Boril, sebbene Holes abbia recuperato dai problemi fisici e potrebbe puntare ad una maglia da titolare. A centrocampo sul settore destro reclama spazio Provod, assente all’andata (in vantaggio su Dumitrescu), dalla parte opposta Tomic duella con Doudera per il posto dal 1’, mentre nel cuore della mediana la fiducia dovrebbe essere ancora data a Oscar Dorley e Zafeiris. In avanti, da verificare le condizioni di Schranz, ma ampia scelta sull’assetto: ipotizzabile l’utilizzo di Van Buren e Wallem a supporto di Chytil (capocannoniere della squadra con sette reti), insidiato da Tijani, con Jurasek e Jurecka come alternative.

Slavia Praga-Roma, le scelte di Mourinho

Il tecnico lusitano ha gli uomini contati, tenendo anche conto della febbre che ha fermato Zalewski e della necessità di Cristante di rifiatare in vista del derby di domenica. Tra i pali il prescelto dovrebbe essere di nuovo Svilar, con la difesa a tre formata ancora da Mancini, Llorente e Ndicka. Con Kristensen fuori dalla lista Uefa, sul binario destro il ballottaggio è tra Celik (favorito) e Karsdorp che potrebbe essere risparmiato per il derby, mentre sul fronte opposto si posizionerà Spinazzola. Centrocampo con Pellegrini ancora fuori causa: saranno Bove, Paredes ed Aouar a partire dal 1’ con Renato Sanches il quale potrebbe trovare spazio a gara in corso. In attacco, dubbio El Shaarawy, in concorrenza per una maglia con Belotti e Lukaku (Dybala verrà fatto riposare) ma anche fruibile come esterno di sinistra a tutta fascia.

Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous, Ogbu, Boril, Vicek, Tomic, Zafeiris, O. Dorley, Provod, Van Buren, Wallem, Chytil. All. Trpišovský

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Llorente, Ndicka, Celik, Paredes, Bove, Aouar, Spinazzola, Lukaku, Belotti. All. Mourinho

Slavia Praga-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Slavia Praga-Roma, in programma giovedì 9 novembre alle 18.45 all'Eden Aréna di Praga, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.