Quarti Europa League 2023: il sorteggio in diretta, tutti gli accoppiamenti

Tutto è pronto per il sorteggio dei quarti di finale dell’edizione 2022/2023 di Europa League, in programma per oggi, venerdì 17 marzo, alle 13. Fari puntati sulle formazioni italiane, con la Serie A che esattamente come in Champions presenta il numero più alto di partecipanti: due infatti le squadre del nostro campionato arrivate nella top 8 della competizione, ovvero Juventus e Roma che negli ottavi hanno estromesso dalla coppa rispettivamente Friburgo e Real Sociedad. Nell’elenco figurano anche il Manchester United killer delle spagnole (ha già eliminato Barcellona e Betis), i sorprendenti belgi dell’Union Saint Gilloise i quali hanno battuto l’Union Berlino, il Feyenoord finalista della scorsa Conference League (e capace di segnare sette reti allo Shakhtar nel ritorno degli ottavi), lo Sporting Lisbona al momento quarto nella Primeira Liga portoghese e due formazioni attualmente in difficoltà nei loro campionati di appartenenza come Bayer Leverkusen e Siviglia, le quali galleggiano in Bundesliga e Liga spagnola a metà classifica.

Europa League, il sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale sarà aperto, ovvero senza teste di serie e con squadre appartenenti alla stessa federazione che possono incrociarsi tra loro, con la possibilità, quindi, di derby nazionali. Possono inoltre affrontarsi tra loro formazioni che si sono già sfidate nella fase a gironi. L’urna di Nyon disegnerà inoltre il tabellone con il quale la competizione si svilupperà fino alla sua conclusione, a partire da quarti di finale, le cui gare sono in programma giovedì 13 aprile, mentre quelle di ritorno giovedì 20 aprile. Le semifinali si svolgeranno l'11 maggio (andata) e il 18 maggio (ritorno) e porteranno alla finale del 31 maggio, che si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest. Come già accaduto nei precedenti turni ad eliminazione diretta, non è valida la regola dei gol in trasferta, cassata dal regolamento già all’inizio della passata stagione europea. Gli incontri di ritorno che presenteranno una situazione di parità nel numero di reti segnate proseguiranno ai tempi supplementari ed ai rigori.

Europa League, le squadre qualificate ai quarti di finale:

• Union Saint-Gilloise (Belgio)

• Bayer Leverkusen (Germania)

• Sporting Lisbona (Portogallo)

• Roma (Italia)

• Siviglia (Spagna)

• Juventus (Italia)

• Manchester United (Inghilterra)

• Feyenoord (Olanda)

?Europa League, il programma completo dei quarti di finale

Qui, a partire dalle 13, seguiremo in diretta il sorteggio dei quarti di finale con tutti gli accoppiamenti.

Notizia in aggiornamento