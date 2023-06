Lo spareggio Spezia-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con la sfida Spezia-Verona torna, a distanza di oltre tre lustri, lo spareggio per evitare la retrocessione in Serie B. Stavolta in gara secca a differenza di quanto accaduto nell’ultimo precedente (doppio confronto vinto dal Parma nel derby emiliano contro il Bologna), e senza il ricorso ai supplementari in caso di parità dopo i 90’, al termine dei quali si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri dal dischetto, come del resto accaduto al termine del torneo 1994/95 quando il Padova superò il Genoa (quella volta però si giocarono i supplementari, per i rossoblù decisivo l’errore – l’unico – di Galante). La gara secca per restare in Serie A è stata giocata l’ultima volta nella stagione 1996/97 e vide l’affermazione del Piacenza, 3-1 sul Cagliari. In casa Hellas confortante l’unico precedente in una situazione analoga e risalente alla stagione 2000/2001: i gialloblù si garantirono la salvezza nella gara contro la Reggina, grazie alla vittoria per 1-0 all’andata, con rete di Laursen, e al gol segnato all’86’ da Cossato, nella sconfitta per 1-2 al ritorno (2-2 il punteggio complessivo) che per effetto del gol in trasferta permise ai veneti di mantenere la categoria. Nel bilancio degli scontri diretti in tutte le competizioni, conduce il Verona per 24 vittorie a 12, con 11 pareggi: quest’anno è stato però lo Spezia ad avere la meglio nei due incroci disputati, espugnando 2-1 il “Bentegodi” e pareggiando 0-0 al ritorno.

Spezia-Verona, le scelte di Semplici

I liguri si presentano alla gara che vale l’intera stagione con una lista di indisponibili piuttosto corposa. Mancheranno infatti Amian espulso all’Olimpico nell’ultima di campionato e Gyasi fermato dal giudice sportivo per somma di sanzioni, oltre agli infortunati Moutinho, Holm, Bastoni, Maldini e Caldara. Tra i pali dovrebbe tornare Dragowski (rimane però in preallarme Zoet), dopo aver saltato l’ultima di campionato contro la Roma, protetto dalla confermata difesa a tre – utilizzata costantemente nell’ultimo mese di campionato – composta da Ampadu, Wisniewski e Nikolaou. Sull’out di destra, in considerazione delle assenze, dovrebbe essere rispolverato Ferrer, sul versante opposto agirà Reca, mentre nel cuore del centrocampo troveranno posto Bourabia, Esposito ed un Ekdal però non al top della condizione. A comporre il tandem d’attacco, Nzola ed il vincente del ballottaggio tra Shomurodov e Verde: tra le opzioni a gara in corsa, quella costituita dall’utilizzo di un jolly duttile come Agudelo (spendibile da metà capo in su) e di un Kovalenko da tempo, però, uscito dalle rotazioni abituali.

Spezia-Verona, le scelte di Zaffaroni

I dubbi sono legati alla presenza di Lasagna (non ancora recuperato, ma che potrebbe comunque trovare spazio in panchina) ed al modulo, il quale dovrebbe però prevedere un tridente offensivo con Djuric vertice offensivo supportato sulla trequarti da Verdi e Ngonge. L’alternativa è l’utilizzo di un mediano in più (ruolo recentemente rivestito da Sulemana) a infoltire il centrocampo, con Faraoni e De Paoli sui binari laterali ed in mezzo la coppia formata da Veloso e Tameze. Ballottaggi anche nella difesa che schermerà Montipò: favoriti Hien, Magnani e Cabal con Ceccherini e Dawidowicz a partire dalla panchina. Tra le soluzioni alternative, l’impiego di un Lazovic spendibile sia sul versante di sinistra che tra le linee in appoggio a Djuric.

Spezia-Verona, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou, Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca, Verde, Nzola. All. Semplici

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Cabal, Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli, Verdi, Ngonge, Djuric. All. Zaffaroni

Spezia-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Verona, in programma domenica 11 giugno alle ore 20.45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.