Sporting Lisbona-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match europeo per l'Atalanta che giovedì alle 18,45 sfida lo Sporting Libona in Europa League, entrambe vincenti nella prima gara del girone contro Sturm Graz e Rakow. La Dea arriva alla sfida imbattuta da quattro partite con tre vittorie e il pareggio con la Juve in cui forse meritava qualcosa di più. Anche i portoghesi sono in gran forma con quattro successi uno dietro l'altro tra campionato ed Europa League

Sporting Lisbona-Atalanta, le scelte di Amorim

Senza Coates infortunato, in difesa Amorim dovrà trovare il giusto sostituto di una vera e propria colonna della sua squadra, possibile sia Matheus Reis il prescelto. In mediana c'è l'ex Lecce Hjulmand in regia mentre in attacco Paulinho sembra aver vinto la sfida con gli altri compagni per giocare centravanti, è lui il più pericoloso con cinque gol in nove partite in campionato.

Sporting Lisbona-Atalanta, le scelte di Gasperini

La Dea recupera Scamacca che però dovrebbe partire dalla panchina, in attacco possibile chance dall'inizio per Muriel con uno tra De Ketelaere e Lookman al suo fianco. Probabile che non ci sarà molto turnover, la partita è decisamente importante e così potrebbe cambiare solo qualcosa in difesa con Scalvini fuori dai titolari e Djimsiti al suo posto.

Sporting Lisbona-Atalanta, le probabili formazioni

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan, Diomande, Matheus Reis, Inacio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos, Edward, Goncalves; Paulinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Muriel.

Sporting Lisbona-Atalanta in diretta tv e streaming

La partita di giovedì tra Sporting Lisbona e Atalanta sarà trasmessain direttta tv da Sky ai canali 201 e 252 e in streaming su DAZN, Sky Go e NOw.