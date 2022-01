Torino-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Torino strizza l’occhio all’Europa, sebbene nella conferenza stampa pre-match il suo tecnico smorzi gli entusiasmi concedendo però il diritto ad essere ambiziosi, con il conforto dei dodici punti incamerati nelle ultime cinque di campionato contro Bologna, Verona, Fiorentina e Samp e del possibile record in caso di vittoria (il Torino, nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, non ha mai “girato” a quota 34 dopo ventidue impegni stagionali). Gli emiliani si presentano in Piemonte dopo la qualificazione in Coppa Italia ottenuta a spese del Cagliari, ed imbattuti da due mesi in campionato in trasferta, dove dallo scorso 7 novembre hanno inanellato le vittorie con Milan ed Empoli ed i pareggi contro Spezia e Fiorentina. I precedenti sorridono ai granata, che hanno perso solo una delle ultime 11 sfide contro il Sassuolo in Serie A (con quattro pareggi) vincendo le due più recenti. Nel massimo campionato, le due squadre non hanno mai pareggiato a Torino: sei i successi dei piemontesi – inclusi gli ultimi cinque – e due affermazioni dei neroverdi, alla rispettabile media di quasi quattro gol a gara visti i 31 centri realizzati negli otto confronti.

Torino-Sassuolo, le scelte di Juric

Qualche dubbio per il tecnico granata, che davanti a Milinkovic Savic dovrebbe confermare Djidji e Rodriguez – favoriti rispettivamente su Zima e Buongiorno – come braccetti ai lati di Bremer. Nella linea mediana in mezzo agiranno Lukic e Mandragora (in vantaggio su Pobega) e nei binari laterali Singo a destra e Vojvoda a sinistra. Conferme sulla trequarti per Praet e Brekalo con Pjaca inizialmente in panchina, davanti ancora Sanabria in attesa del completo recupero del “gallo” Belotti.

Torino-Sassuolo, le scelte di Dionisi

L’allenatore degli emiliani schiererà un 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, schermato in mezzo da Ferrari e Chiriches (insidiato da Ayhan) ed ai lati Rogerio a sinistra e Toljan a destra (in vantaggio su Muldur). Coppia centrale in mediana composta da Maxime Lopez e Frattesi, più incertezza sulla trequarti, dove Defrel reclama spazio: a sinistra potrebbe però essere ancora avanzato Kyriakopoulos con Harroui come alternativa, a destra Berardi al rientro dopo aver scontato la squalifica e in mezzo Raspadori, a supporto di Scamacca unica punta.

Torino-Sassuolo , le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos, Scamacca. All. Dionisi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda, Praet, Brekalo, Sanabria. All. Juric

Torino-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Sassuolo sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.