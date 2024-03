Under 21, Italia-Turchia: dove vedere la partita in diretta

Ci sarà anche il ct Luciano Spalletti sulle tribune del 'Mazza' di Ferrara per osservare i giovani azzurri dell'Under 21, guidati da Carmine Nunziata, pronti a scendere in campo domani, martedì 26 marzo, alle 18.15 contro la Turchia (diretta tv in chiaro su Rai 2). L'obiettivo di squadra è quello di dare continuità al successo di venerdì contro la Lettonia e di conservare quindi il primato nel Gruppo A; quello individuale, ma che si riflette ovviamente in quello collettivo, è quello di mettersi in mostra davanti a Spalletti, reduce dalla doppia amichevole negli Stati Uniti. Nunziata, che ha recuperato Miretti, Ruggeri e Volpato (tutti in non perfette condizioni fisiche), si aspetta una partita diversa da quella di Cesena.

"La Turchia è una squadra con caratteristiche differenti - spiega il tecnico azzurro Nunziata -. Ha più qualità e ha anche cambiato sistema di gioco rispetto alla gara di andata. Su questi aspetti abbiamo lavorato negli ultimi giorni, per cercare di mettere in difficoltà gli avversari". Una Turchia che non è scesa in campo venerdì e che a Ferrara si giocherà una chance importante di tornare in lotta per il secondo posto, con in più la voglia di cancellare la sconfitta dell'andata a Kocaeli (0-2, a segno Miretti e Nasti). "Parliamo di una partita fondamentale per il nostro cammino - spiega Nunziata -, l'ultima della stagione. Ci vorranno intensità e la giusta mentalità. La Turchia è una squadra forte, che gioca a calcio, ti viene ad aggredire: qualche accorgimento, noi, abbiamo ovviamente cercato di farlo". Nunziata ha annunciato "qualche cambiamento" rispetto alla partita di Cesena, volendo però vedere lo stesso atteggiamento dalla squadra: "L'approccio non è stato buono, anche perché il primo minuto è uguale al 95', ma per il resto mi è piaciuta l'interpretazione di quello che abbiamo provato: la doppia ampiezza, il gioco tra le linee, spero che la squadra continui a farlo".