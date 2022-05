Venezia - Bologna 4-3: tabellino e dove vedere gli highlights

Partita dalle mille emozioni quella vista al Penzo di Venezia, dove il Bologna esce sconfitto per 4-3 grazie ad un gol segnato nei minuti di recupero da Johnsen.

Gli uomini di Soncin vincono e salgono a quota 25 punti: nel caso in cui la Salernitana dovesse vincere contro il Cagliari, però, sarebbero matematicamente retrocessi.

Inizia malissimo la squadra di Mihajlovic che va subito sotto per 2 a 0 grazie alle reti di Henry e Kiyine, che ribatte in rete un calcio di rigore inizialmente parato da Skorupski. Sul finire del primo tempo è Orsolini a dimezzare il vantaggio dei padroni di casa, poi Arnautovic e Schouten, quest'utlimo con un gol bellissimo, firmano la rimonta e il sorpasso rossoblù. Al 73' episodio molto dubbio in area del Bologna: Marinelli fischia un altro calcio di rigore per un tocco di Medel su Aramu, ma dalle immagini riviste al VAR sembra evidente che il cileno tocchi prima il pallone, e poi l'avversario. L'arbitro però conferma la sua decisione e dal dischetto lo stesso Aramu realizza il gol del pareggio. Segue l'assalto finale del Venezia che, al minuto 90'+3, trova con Johnsen una rete bellissima che vale i tre punti.

Il tabellino

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj (79' Peretz), Vacca (56' Fiordilino), Haps (63' Johnsen); Cuisance (79' Okereke), Kiyine (56' Aramu); Henry. A disp. Bertinato, Ullmann, Makadji, Busio, Tessmann, Nani, Nsame. All. Soncin.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (34' Orsolini); De Silvestri, Svanberg (46' Dominguez), Schouten, Soriano (69' Vignato), Hickey; Barrow (69' Sansone), Arnautovic. A disp. Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Santander. All. Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Reti: 4' Henry (V), 19' Kiyine (V), 45'+2 Orsolini (B), 55' Arnautovic (B), 68' Schouten (B), 77' Aramu (V), 90'+3 Johnsen (V).

Ammonizioni: 16' Skorupski (B), 29' Kiyine (V), 38' Hickey (B), 77' Medel (B), 77' Mateju (V), 81' Dominguez (B).

Venezia - Bologna 4-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Bologna 4-3 giocata domenica 8 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport