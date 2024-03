Dove vedere Verona-Milan in tv e streaming: le probabili formazioni

Dare seguito alla recente striscia positiva. Il Milan, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League, farà visita domenica 17 marzo alle 15 al Verona nella gara valevole per la 29esima giornata di serie A. Una sfida nella quale i rossoneri, al momento secondi in classifica, andranno alla ricerca della loro terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle ottenute con Lazio ed Empoli. Gli scaligeri, tuttavia, si presenteranno all'appuntamento in salute: la formazione di Baroni, negli ultimi due incontri, ha infatti ottenuto altrettanti successi contro Sassuolo e Lecce tirandosi fuori dalla zona retrocessione, oggi distante due punti.

Verona-Milan, le scelte di Baroni

Baroni, per la gara contro il Milan, dovrà fare a meno di Henry, fermato dal giudice sportivo. Al centro dell'attacco, nel 4-2-3-1 scaligero, ci sarà quindi spazio per Noslin, sostenuto da Folorunsho, Suslov e Lazovic. In mezzo al campo Serdar al fianco di Duda, mentre al centro della difesa, dopo aver scontato la squalifica, tornerà Dawidowicz al fianco di Magnani. Terzini Tchatchoua a destra e Cabal a sinistra.

Verona-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Maignan, uscito per infortunio nella sfida contro lo Slavia Praga di Europa League. Se il francese non dovesse farcela, tra i pali ci sarà spazio per Sportiello. In difesa si rivedrà dal primo minuto Thiaw, che dovrebbe comporre la coppia centrale con Tomori. Ballottaggio a destra tra Calabria e Florenzi, mentre a sinistra ci sarà Hernandez. A centrocampo certo del posto Bennacer, con Reijnders in vantaggio su Adli per agire al suo fianco. In attacco Jovic potrebbe far rifiatare Giroud, con il serbo sostenuto alle sue spalle da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Verona-Milan, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

Verona-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Milan, in programma domenica 17 marzo alle 15 allo stadio Bentegodi e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.