Calcio argentino nella bufera: quattro giocatori del Vélez arrestati per abusi sessuali su una giornalista

Uno scandalo sessuale travolge il calcio argentino. Dopo le indagini seguenti alla denuncia di una giornalista, e gli interrogatori degli inquirenti, l’agenzia NA riferisce che quattro giocatori del Vélez Sarsfield – attualmente al secondo posto dietro il River Plate nella Primera División – sono infatti stati arrestati su richiesta del pubblico ministero Eugenia Maria Posse. Sul portiere Sebastian Sosa, il difensore Braian Cufré, l’attaccante Abiel Osorio ed il centrocampista José Florentin Bobadilla pesa un’accusa gravissima: abuso sessuale con accesso carnale aggravato da parte di due o più persone, in seguito al racconto della donna che alle forze dell’ordine ha riferito di essere stata violentata nella notte tra il 2 ed il 3 marzo nella stanza 407 dell’Hotel Hilton di Tucuman, dove alloggiava il Vélez impegnato in quel week-end in trasferta contro l’Atlético.

La vicenda

In base ad una prima ricostruzione, la giornalista sarebbe stata contattata sui social da Sosa, che l’avrebbe invitata nella stanza dell’hotel dove, una volta arrivata, avrebbe trovato anche altri tre calciatori della formazione biancazzurra. In camera i cinque avrebbero bevuto qualche birra, poi alla donna sarebbe stato offerto un liquore che le avrebbe provocato una sensazione di stordimento e sonnolenza. Ed una volta sdraiata sul letto, intorpidita, si sarebbe così consumata la violenza ai suoi danni. Dopo la denuncia presentata dall’avvocato Patricia Neme, sono immediatamente scattate le indagini delle forze dell’ordine, che hanno contemplato anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’hotel e delle dichiarazioni dei quattro calciatori. Quindi, la decisione di procedere con l’arresto: in base a quanto riportato da alcuni media argentini, l’accusa più grave sarebbe a carico di Cufré, Osorio e Bobadilla, in considerazione del fatto che Sosa non avrebbe partecipato all’abuso sessuale pur essendo colui che ha materialmente invitato la 24enne nella camera d’albergo.

La decisione del club

Immediata la presa di posizione del club di Buenos Aires, che ha annunciato subito, con decorrenza immediata, la sospensione del contratto stipulato con i suoi quattro tesserati, riservandosi nelle prossime riunioni di adottare ulteriori misure nei confronti dei giocatori coinvolti, al fine di salvaguardare e tutelare gli interessi della società. “Il Club Atlético Vélez Sarsfield ribadisce la sua più profonda preoccupazione per gli eventi denunciati – si legge in una nota divulgata anche mediante i profili social ufficiali – che sono chiaramente contrari ai principi e ai valori della nostra società. Continuiamo a essere a disposizione della giustizia affinché i fatti siano chiariti e continueremo ad informarvi sulle misure che verranno adottate”.