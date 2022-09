Roma, le condizioni di Wijnaldum

E’ passato quasi un mese da quel 21 agosto, giorno che ha sancito bruscamente il temporaneo stop del sodalizio tra “Gini” Wijnaldum e la Roma. Prima ancora di riuscirne ad assaporare in pieno qualità e talento, prima ancora che l’entusiasmo dei tifosi per il suo ingaggio trovasse adeguato riscontro nelle prestazioni in campo con la maglia giallorossa. La tibia fratturata, l’urlo di dolore, e poi ancora il tutore e le stampelle ad accompagnare la quotidianità del centrocampista olandese, che aveva scelto la capitale per rilanciarsi dopo il periodo trascorso a Parigi e per saltare su quel simbolico trampolino che lo avrebbe proiettato, da protagonista, alla kermesse iridata di Qatar 2022.

Dopo diversi consulti, in accordo anche con il Paris Saint Germian proprietario del cartellino, è arrivata la decisione di non finire sotto i ferri adottando una terapia conservativa che, comunque, lo ha tagliato fuori dalla lista dei convocati per il Mondiale. Il prossimo step sarà l’imminente visita di controllo che farà luce sui progressi fatti a poco più di trenta giorni dall’infortunio. Proprio dall’esito di tale consulto saranno maggiormente chiare le tappe verso il recupero finalizzate al rientro nei ranghi. Il quale, però, potrebbe avvenire non prima dell’inizio del 2023.

C’è, però, un ipotesi che si sta facendo largo nelle ultime ore. Legata ad una possibile presenza di “Gini” alla tournée che la Roma ha in programma tra un paio di mesi di circa. La location sarà il Giappone, probabilmente il National Stadium di Tokyo, gli avversari prescelti alcune squadre locali che si presteranno a fare da sparring partner per dare modo ai giallorossi di riacquisire progressivamente il ritmo partita in vista della ripresa della Serie A. L’idea potrebbe essere quella di coinvolgere quindi Wijnaldum, per completare quel processo di integrazione con il resto del gruppo repentinamente interrotto dall’infortunio.

Intanto, passo dopo passo, l’olandese cammina per colmare la distanza che lo separa dal rettangolo di gioco in cui vuole tornare protagonista. Ci sarà ancora metà stagione per ricambiare l’amore dei tifosi giallorossi. Ci saranno ancora sei mesi per capire se quella di “Gini” con la Roma sarà una “one season stand”, o se esisteranno i presupposti per esercitare quel riscatto (che ammonta a circa dieci milioni di euro) che lo legherà per le prossime stagioni ai giallorossi.