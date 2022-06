Dazn, come cambiano i prezzi per la stagione 2022/2023

Dovrebbe rimanere invariato il prezzo mensile per l'abbonamento a Dazn nella stagione 2022/2023, ma per poter condividere il proprio account con una seconda persona a distanza sarà necessario pagare qualcosa in più. Una novità che non è certo un fulmine a ciel sereno: da mesi l'azienda aveva reso noto di voler agire sulla condivisione in contemporanea dei contenuti sportivi, così da limitarne l'uso scorretto e fraudolento.

Dazn, i prezzi per vedere la Serie A 2022/2023

Così, come riporta il Sole 24 Ore, il prossimo anno i tifosi che vorranno vedere in diretta le partite di Serie A potranno scegliere tra due opzioni: continuare a pagare 29,99 euro al mese, ma con la possibilità di vedere i contenuti soltanto su un dispositivo, oppure pagare 10 euro in più per il profilo "premium", che con 39,99 euro al mese permette di condividere con una seconda persona (e dividere anche la spesa). Con l'abbonamento standard sarò possibile vedere contenuti su due diversi dispositivi, ma soltanto se agganciati alla stessa rete domestica (quindi nella stessa casa).

Dazn sarebbe pronta ad inviare le comunicazioni ai propri clienti per il campionato che partirà il prossimo 14 agosto: una decisione che era nell'aria, ma per cui si attendevano i dettagli della nuova offerta. L'emittente, che detiene i diritti di 7 match su 10 alla settimana con gli altri 3 in co-esclusiva su Sky, ha deciso di intervenire così sull'ostico tema della concurrency, ossia la possibilità di concedere a diverse utenze collegate allo stesso abbonamento di accedere ai contenuti contemporaneamente da due device che si trovano a distanza l’uno dall’altro. Una mossa di repricing che Dazn ha ritenuto necessaria per limitare l'utilizzo fraudolento dell'abbonamento condiviso. Già lo scorso novembre l'azienda aveva paventato la possibilità di escludere la concurrency, dando agli utenti la possibilità di recedere. Un'ipotesi non praticabile a stagione in corso, ma soltanto rimandata a quella successiva.