Lo spavento del pilota De Vries per l'alluvione in Emilia: "Faenza è allagata, non posso tornare in albergo"

"Martedì notte 23.30, in viaggio verso Faenza, prima di una giornata di marketing in fabbrica mercoledì. Piove a dirotto, Faenza è già allagata e non riesco a raggiungere il mio albergo. Anche tornare sulla strada non è un'opzione. Sono bloccato in una piccola città in un hotel pieno. Per fortuna la McLaren era rimasta già bloccata lì e il loro uomo del carrello anteriore, Frazer, è stato così gentile da cedermi la stanza. La mattina seguente, la hall dell'hotel si è trasformata in un rifugio d'emergenza per le persone costrette a fuggire dalle loro case durante la notte".

Nick De Vries racconta così su Instagram il grande spavento che ha vissuto nelle ultime ore mentre cercava di raggiungere Faenza, la città dove ha sede la Alpha Tauri. Quando mercoledì 18 maggio è stata ufficializzata la decisione di cancellare il Gp di Imola, De Vries è tornato a casa a Montecarlo guidando tra le montagne, fino a Firenze, trovando anche il prezioso aiuto delle persone del posto.

"Ringrazio ogni singola persona che è stata così gentile ad aiutarmi. È stato davvero commovente vedere così tante persone prendersi cura l'uno dell'altro. I miei pensieri vanno a quanti continuano a essere colpiti da questa tragedia. Tornerò preso a Faenza per incontrare il mio team e le persone della regione! Forza", ha scritto sui suoi canali social.