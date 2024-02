F1 2024, il calendario e gli orari tv: dove vedere tutte le gare in diretta (Sky e TV8)

Una lunghissima ed esaltante stagione di F1 2024 attende gli appassionati. Saranno ben 24 le gare del Mondiale che si concluderà domenica 8 dicembre ad Abu Dhabi. Favorito d'obbligo il tre volte campione della Red Bull, Max Verstappen, che sarà il pilota da battere. La RB20, la nuova monoposto del team di Milton Keynes, progettata da Adrian Newey, si presenta nuovamente come la vettura di riferimento.

Gli altri team, in primis Ferrari, Mercedes e McLaren, sperano di aver progettato una monoposto che possa insidiare la leadership mostrata dal team austriaco negli ultimi anni.

A Maranello, dove si attende anche l'arrivo di Lewis Hamilton nel 2025, ci si augura che la SF-24 si riveli una vettura non soltanto bella, ma anche vincente e possa combattere per un titolo piloti che manca ormai dal 2007, dal trionfo di Kimi Raikkonen e per il Mondiale Costruttori, che manca dal 2008.

F1 2024, il calendario e gli orari in tv

Le 24 gare della stagione di F1 2024 saranno trasmesse su Sky Sport. Saranno due i Gp in chiaro su TV8, il Gran Premio dell'Emilia Romagna e il Gp d'Italia. Su TV8 saranno trasmesse anche le sei Sprint Race della stagione 2024: Cina, Miami, Austria, Usa, Brasile e Qatar.

1) Gp Bahrain: 29 febbraio-2 marzo (Sky Sport)

giovedì 29 febbraio: FP1 ore 12:30, FP2 ore 16,

venerdì 1 marzo: FP3 ore 13:30, qualifiche ore 17

sabato 2 marzo: gara ore 16

2) Gp Arabia Saudita: giovedì 7-sabato 9 marzo (Sky Sport)

giovedì 7 marzo: FP1 ore 14:30, FP2 ore 18

venerdì 8 marzo: FP3 ore 14:30, qualifiche ore 18

sabato 9 marzo: gara ore 18

3) Gp Australia: venerdì 22-domenica 24 marzo (Sky Sport)

venerdì 22 marzo: FP1 ore 3:30, FP2 ore 7

sabato 23 marzo: FP3 ore 3:30, qualifiche ore 7

domenica 24 marzo: gara ore 7

4) Gp Giappone: venerdì 5-domenica 7 aprile (Sky Sport)

venerdì 5 aprile: FP1 ore 4:30, FP2 ore 8

sabato 6 aprile: FP3 ore 4:30, qualifiche ore 8

domenica 7 aprile: gara ore 7

5) Gp Cina: venerdì 19-domenica 21 aprile (Sky Sport)

venerdì 19 aprile: FP1 orario da definire, FP2 orario da definire

sabato 20 aprile: FP3 orario da definire, Sprint Race orario da definire (TV8)

domenica 21 aprile: gara ore 9

6) Gp Miami: venerdì 3-domenica 5 maggio (Sky Sport)

venerdì 3 maggio: FP1 ore 20, FP2 ore 23:30

sabato 4 maggio: FP3 ore 18:30, qualifiche ore 22 (TV8)

domenica 5 maggio: qualifiche ore 21:30

7) Gp Emilia Romagna: venerdì 17-domenica 19 maggio (Sky Sport e TV8)

venerdì 17 maggio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17,

sabato 18 maggio: FP3 12:30, qualifiche ore 16

domenica 19 maggio: gara ore 15

8) Gp Montecarlo: venerdì 24-sabato 26 maggio (Sky Sport)

venerdì 24 maggio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 25 maggio: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 26 maggio: gara ore 15

9) Gp Canada: venerdì 7-domenica 9 giugno (Sky Sport)

venerdì 7 giugno: FP1 ore 19, FP2 ore23

sabato 8 giugno: FP3 ore 18:30, qualifiche ore 22

domenica 9 giugno: gara ore 20

10) Gp Spagna: venerdì 21-domenica 23 giugno (Sky Sport)

venerdì 21 giugno: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 22 giugno: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 23 giugno: gara ore 15

11) Gp Austria: venerdì 28-domenica 30 giugno (Sky Sport)

venerdì 28 giugno: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 29 giugno: FP3 ore 12:30, Sprint Race ore 16 (TV8)

domenica 30 giugno: gara ore 15

12) Gp Gran Bretagna: venerdì 5-domenica 7 luglio (Sky Sport)

venerdì 5 luglio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 6 luglio: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 7 luglio: gara ore 16

13) Gp Ungheria: venerdì 19-domenica 21 luglio (Sky Sport)

venerdì 19 luglio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 20 luglio:FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 21 luglio: gara ore 15

14) Gp Belgio: venerdì 26-domenica 28 luglio (Sky Sport)

venerdì 26 luglio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 27 luglio: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 28 luglio: gara ore 15

15) Gp Paesi Bassi: venerdì 23-domenica 25 agosto (Sky Sport)

venerdì 23 agosto: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 24 agosto: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 25 agosto: gara, ore 15

16) Gp Italia: venerdì 30 agosto-domenica 1 settembre (Sky Sport e TV8)

venerdì 30 agosto: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 31 agosto: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 1 settembre: gara ore 15

17) Gp Azerbaijan: venerdì 13-domenica 15 settembre (Sky Sport)

venerdì 13 settembre: FP1 ore 11:30, FP2 ore 15

sabato 14 settembre: FP3 ore 10:30, qualifiche ore 15:30

domenica 15 settembre: gara ore 13

18) Gp Singapore: venerdì 20-domenica 22 settembre (Sky Sport)

venerdì 20 settembre: FP1 ore 11:30, FP2 ore 15

sabato 21 settembre: FP3 ore 11:30, qualifiche ore 15

domenica 22 settembre: gara ore 14

19) Gp Usa: venerdì 18-domenica 20 ottobre (Sky Sport)

venerdì 18 ottobre: FP1 ore 19:30, FP2 ore 23

sabato 19 ottobre: FP3 ore 20, Sprint Race ore 24 (TV8)

domenica 20 ottobre: gara ore 21

20) Gp Messico: venerdì 25-domenica 27 ottobre (Sky Sport)

venerdì 25 ottobre: FP1 19:30, FP2 ore 23

sabato 26 ottobre: FP3 23, qualifiche 22

domenica 27 ottobre: gara ore 21

21) Gp Brasile: venerdì 1-domenica 3 novembre (Sky Sport)

venerdì 1 novembre: FP1 ore 15:30, FP2 ore 19

sabato 2 novembre: FP3 ore 16, Sprint Race ore 19:30 (TV8)

domenica 3 novembre: gara ore 18

22) Gp Las Vegas: venerdì 21-domenica 23 novembre (Sky Sport)

venerdì 21 novembre: FP1 ore 3:30, FP2 ore 7

sabato 22 novembre: FP3 ore 1:30, qualifiche ore 7

domenica 23 novembre: gara ore 7

23) Gp Qatar: venerdì 29 novembre-domenica 1 dicembre (Sky Sport)

venerdì 29 novembre: FP1 ore 15:30, FP2 ore 19

sabato 30 novembre: FP3 ore 15, Sprint Race ore 19:30 (TV8)

domenica 1° dicembre: gara ore 19

24) Gp Abu Dhabi: venerdì 6-domenica 8 dicembre (Sky Sport)

venerdì 6 dicembre: FP1 ore 10:30, FP2 oree 14

sabato 7 dicembre: FP2 ore 11:30, qualifiche ore 15

domenica 8 dicembre: gara ore 14