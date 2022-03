F1 oggi in tv e streaming, dove vedere il Gp del Bahrain in diretta e in differita

Domenica 20 marzo dal Bahrain scatterà l'edizione 2022 della F1. Dopo il letargo invernale finalmente si accenderanno i motori per la prima corsa dell'anno. Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) si presenterà al via del campionato con il numero 1.

In questa stagione, che si annuncia molto combattuta per la vittoria, tutti si aspettano la ripresa del duello con Lewis Hamilton. C'è molta aspettativa anche attorno alla Ferrari che è chiamata a tornare a lottare la vittoria. Nella prima corsa dell'anno, a Sakhir, vedremo se la Rossa avrà messo in mano a Charles Leclerc e a Carlos Sainz una vettura vincente.

Questi i temi principali della corsa, qui ne abbiamo riassunti alcuni altri. Ecco, intanto, l'orario del weekend del Gran Premio del Bahrain per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 Gp Bahrain: gli orari in diretta e in differita

Il mondiale di F1 si aprirà con il Gp del Bahrain, una gara in notturna sulla distanza di 308 km (57 giri). Il tracciato presenta diverse possibilità di sorpasso e sarà un'ottima occasione per vedere quanto le nuove monoposto, frutto delle regole introdotte quest'anno che hanno reintrodotto l'effetto suolo, aumentino lo spettacolo.

Il Gran Premio del Bahrain, prima prova della stagione 2022 di F1, andrà in onda in diretta per gli abbonati su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e su NOW e sarà trasmesso in chiaro, in differita su Tv8.

Diretta Sky

Sabato 19 marzo

libere 3 ore 13.00

qualifiche ore 16.00

Domenica 20 marzo

gara ore 16.00

Differita Tv8

Sabato 19 marzo:

qualifiche ore 21:30

domenica 20 marzo

gara ore 21:30

F1, Gp Bahrain: la griglia di partenza

?1. Leclerc (Ferrari) 1'30"558

?2. Verstappen (Red Bull) 1'30"681

?3. Sainz (Ferrari) 1'30"687

?4. Perez (Red Bull) 1'30"921

?5. Hamilton (Mercedes) 1'31"238

?6. Bottas (Alfa Romeo) 1'31"560

?7. Magnussen (Haas) 1'31"808

?8. Alonso (Alpine) 1'32"195

?9. Russell (Mercedes) 1'32"216

?10. Gasly (AlphaTauri) 1'32"338

??11. Ocon (Alpine) 1'31"782 ?

12. Schumacher (Haas) 1'31"998 ?

13. Norris (McLaren) 1'32"008

?14. Albon (Williams) 1'32"664

?15. Zhou (Alfa Romeo) 1'33"543

?16. Tsunoda (AlphaTauri) 1'32"750

17. Hulkenberg (Aston Martin) 1'32"777

18. Ricciardo (McLaren) 1'32"945

19. Stroll (Aston Martin) 1'33"032

20. Latifi (Williams) 1'33"634