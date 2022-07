F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Francia a Le Castellet in diretta

Torna in pista la F1 e nel Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Castellet riprende la sfida tra Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) per il titolo mondiale. Il pilota monegasco della Ferrari, dopo la vittoria nel Gran Premio d'Austria, ha 170 punti in classifica, contro i 208 del campione del mondo in carica, in testa al campionato con 208 lunghezze.

Nella classifica costruttori la Red Bull è al comando con 359 punti, inseguita dalla Ferrari a 303. La vittoria nel Gran Premio d'Austria è stata un'iniezione di fiducia per Leclerc che è chiamato a due grandi prove questa settimana e nel Gran Premio d?Ungheria, in programma domenica 31 luglio, per ridurre il divario in classifica dal rivale prima della pausa estiva.

F1 oggi in tv Gp Francia: gli orari e la diretta tv

I piloti nel Gran Premio di Francia in programma domenica 24 luglio si sfideranno sulla distanza di 309 km e affronteranno 53 giri. Il circuito Paul Ricard a Le Castellet ha lunghi rettilinei, curvoni veloci e tratti più lenti. Dopo la gara sprint in Austria si torna al formato tradizionale di qualifica. La gara sarà trasmessa su Sky e sarà in chiaro anche su Tv8.

Sabato 23 luglio (Qualifiche Gp Francia)

diretta Sky e Tv8: ore 16

Domenica 24 luglio (Gran Premio Gran Francia)

diretta Sky e Tv8: ore 15

F1 Gp Francia: la griglia di partenza

Charles Leclerc in pole a Le Castellet, batte Verstappen in qualifica con la scia di Sainz (leggete qui l'articolo completo).