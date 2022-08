F1, Gp Belgio: Verstappen velocissimo nelle qualifiche di Spa, ma Sainz scatterà dalla pole

Un Max Verstappen superlativo fa segnare il miglior tempo nel Gran Premio del Belgio sulla pista di Spa-Francorshamps. Il campione del mondo della Red Bull rifila sei decimi al secondo classificato, Carlos Sainz (Ferrari), che scatterà in pole position.

L'olandese, infatti, è stato penalizzato per aver montato un nuovo motore. Stessa decisione presa anche da Leclerc. Il leader del mondiale scatterà dall'ottava fila davanti al pilota monegasco della Ferrari che in classifica deve recuperargli 80 punti.

In vista dell'impegnativa gara nelle Ardenne hanno deciso di cambiare la propria power-unit anche Ocon (Alpine), Norris (McLaren), Zhou (Alfa Romeo) e Mick Schumacher (Haas) che partiranno al fondo dello schieramento.

In prima fila al fianco di Sainz (Ferrari) ci sarà l'altra Red Bull di Sergio Perez, davanti ad Alonso (Alpine) e Hamilton (Mercedes), in seconda fila. Terza fila per Russell (Mercedes) e Albon (Williams), che precedono Ricciardo (McLaren) e Gasly (AlphaTauri) in quarta fila. Completano i primi dieci, in quinta fila, le Aston Martin di Stroll e Vettel.

Sarà una gara da non perdere.

F1 Gp del Belgio: la griglia di partenza

1ª fila: Sainz (Ferrari) Perez (Red Bull)

2ª fila: Alonso (Alpine) Hamilton (Mercedes)

3ª fila: Russell (Mercedes) Albon (Williams)

4ª fila: Ricciardo (McLaren) Gasly (AlphaTauri)

5ª fila: Stroll (Aston Martin)Vettel (Aston Martin)

6ª fila: Latifi (Williams) Magnussen (Haas)

7ª fila: Tsunoda (AlphaTauri) Bottas (Alfa Romeo)

8ª fila: Verstappen (Red Bull) 16. Leclerc (Ferrari)

9ª fila: Ocon (Alpine) Norris (McLaren)

10ª fila: Zhou (Alfa Romeo) Schumacher (Haas)