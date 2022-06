Verstappen trionfa in Canada, sul podio Sainz 2° e Hamilton 3°: Leclerc rimonta 5°

È un’altra domenica trionfale per Max Verstappen (Red Bull). Il campione del mondo, dopo la pole position, centra la vittoria nel Gran Premio del Canada, a Montreal, consolidando la sua leadership nel Mondiale di F1.

L’olandese ha trionfato meritatamente dopo aver controllato tutte le fasi della corsa, resistendo negli ultimi quindici giri al ritorno di Carlos Sainz che, dopo l’ingresso della safety car per l’incidente di Tsunoda, ha cercato in tutti i modi di conquistare la sua prima vittoria in F1.

Il pilota spagnolo della Ferrari, pur dimostrando la competitività della F1-75 non è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza a Verstappen che ha guidato da campione vero, chiudendo ogni spiraglio e tenendo sempre un gap tale da impedirgli ogni possibilità di sorpasso. Sainz, però, può finalmente consolarsi visto che i preziosi 20 punti conquistati oggi, domenica 19 giugno, fanno decisamente bene alla sua classifica e a quella del Cavallino che, complice il ritiro per problemi tecnici di Perez (Red Bull), si porta a 228 punti nel Mondiale Costruttori dove continua a inseguire la Red Bull a 304 lunghezze.

Tra i piloti che possono sorridere dopo questo Gran Premio del Canada c’è anche Lewis Hamilton, che conquista il secondo podio di questa stagione. Dopo i dolori alla schiena accusati nel dopo gara di Baku, il sette volte campione del mondo è felice e disteso sul podio di Montreal, una delle piste che ama di più in F1 perché proprio qui ha conquistato la sua prima vittoria. Lewis, inoltre, torna finalmente davanti al giovane compagno di squadra Russell, quarto. Il bilancio canadese per le Frecce d’Argento è finalmente positivo.

F1, Canada: Leclerc rimonta ed è quinto

Può sorridere anche Charles Leclerc che dopo essere partito dal fondo dello schieramento in 19esima posizione per il cambio della power unit della sua Ferrari, risale il gruppo, con una corsa intelligente riuscendo davvero, come aveva promesso alla vigilia, a massimizzare il risultato. Il quinto posto ottenuto in Canada può davvero essere la base per una ripartenza della Rossa e per il pilota monegasco, che in questo periodo è stato bersagliato dalla sfortuna e da alcune scelte discutibili da parte del muretto. Leclerc e la Ferrari hanno il dovere di provarci fino a fine stagione, cercando in tutti i modi, di recuperare il divario di 49 punti in classifica, partendo dalla consapevolezza di avere una macchina finalmente veloce.

In casa Alpine sorride Ocon, sesto, che precede un Fernando Alonso che non fa nulla per nascondere il suo rammarico per un settimo posto che è decisamente sottotono rispetto alle sue attese dopo lo strepitoso secondo posto nelle qualifiche di sabato.

Bottas (Alfa Romeo), ottavo, Zhou (Alfa Romeo), nono fanno sorridere la casa del Biscione che porta entrambe le vetture a punti. Stroll, decimo, regala un punticino prezioso alla Aston Martin. Il Mondiale è ancora lunghissimo: domenica 3 luglio a Silverstone si correrà il nono dei 22 appuntamenti stagionali.

F1 GP del Canada 2022

1º M. Verstappen (D) Red Bull 70

2º Carlos Sainz (D) Ferrari + 0"993 70

3º L. Hamilton (D) Mercedes + 7"006 70

4º G. Russell (D) Mercedes + 12"213 70

5º C. Leclerc (M) Ferrari + 15"166 70

6º E. Ocon (M) Alpine + 23"890 70

7º Fernando Alonso (M) Alpine + 24"945 70

8º V. Bottas (M) Alfa Romeo + 25"247 70

9º G. Zhou (D) Alfa Romeo + 26"952 70

10º L. Stroll (M) Aston Martin + 38"222 70

11º D. Ricciardo (D) McLaren + 43"047 70

12º S. Vettel (D) Aston Martin + 44"245 70

13º A. Albon (D) Williams + 44"893 70

14º P. Gasly (D) AlphaTauri + 45"183 70

15º L. Norris (M) McLaren + 52"145 70

16º N. Latifi (D) Williams + 59"978 70

17º K. Magnussen (D) Haas + 68"180 70

18º Y. Tsunoda (D) AlphaTauri Ritirato

19º M. Schumacher (M) Haas Ritirato

20º S. Perez (D) Red Bull Ritirato

Classifica piloti dopo Gp Canada

Max Verstappen 175

Sergio Perez 129

Charles Leclerc 126

George Russell 111

Carlos Sainz 102

Lewis Hamilton 77

Lando Norris 50

Valtteri Bottas 44

Esteban Ocon 39

Fernando Alonso 22

Pierre Gasly 16

Kevin Magnussen 15

Daniel Ricciardo 15

Sebastian Vettel 13

Yuki Tsunoda 11

Alexander Albon 3

Lance Stroll 3

Guanyu Zhou 3

Nicholas Latifi 0

Mick Schumacher 0

Classifica costruttori dopo Gp Canada

Red Bull 304

Ferrari 228

Mercedes 188

McLaren 65

Alpine 61

Alfa Romeo 47

AlphaTauri 27

Aston Martin 16

Haas 15

Williams 3