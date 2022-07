Paura per l'incidente di Zhou a Silverstone, l'Alfa Romeo decolla e si cappotta: il video

Un inizio spaventoso, ma fortunatamente a lieto fine. Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone è iniziato oggi, domenica 3 luglio, in modo drammatico. Il cinese dell’Alfa Romeo Zhou si è cappottato, ha attraversato tutta la via di fuga ed è andato a sbattere contro la rete di protezione. Fortunatamente, dopo minuti di grande apprensione è stato comunicato che Zhou non ha fratture ed è illeso.

A innescare la dinamica dell’incidente è stato Gasly (Alpha Tauri) che ha cercato di inserirsi tra Zhou e Russell (Mercedes), in un punto dove non c’era spazio. Vettel, inoltre, nelle fasi caotiche del via ha tamponato Albon, che era stato costretto a frenare per evitare altri piloti. Il pilota della Williams, anche lui illeso, è finito contro Ocon e Tsunoda. Il Gran Premio, fermato dalla bandiera rossa, è ripartito con partenza da fermo alle ore 17.