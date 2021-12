Max Verstappen: chi è il nuovo campione del mondo di F1, il talento precoce ha trovato l’amore

Dopo l’emozionante epilogo del Gran Premio d’Abu Dhabi la F1 ha un nuovo campione del mondo, Max (Emilian) Verstappen. Il pilota olandese, nato il 30 settembre 1997 a Hasselt, corre con la Red Bull dal 2016 e ieri le ha giurato eterna fedeltà.

Vuole correre con il team sponsorizzato dalla nota bibita energetica per tutta la sua carriera e non vede motivo per cambiare. Il team ha sempre creduto nel suo potenziale facendolo debuttare nella Toro Rosso già nel 2016.

Non aveva neppure la patente e già guidava in F1 E a 18 anni 7 mesi e 15 giorni andava a vincere la sua prima gara, il Gran Premio di Spagna, battendo il record che era appartenuto a Sebastian Vettel.

Verstappen, che corre con il numero 33, ieri nell'ultima corsa della stagione ha realizzato il suo sogno d'infanzia e quello di tutta la sua famiglia.

Max Verstappen: l'amore con Kelly Piquet

Il padre, l'olandese Jos Verstappen, era compagno di team di Michael Schumacher ai tempi della Benetton. Max è figlio di piloti infatti anche la madre, Sophie Kumpen, è una pilota di rally.

Max è diventato un idolo delle folle e orgoglio per tutta l'Olanda. I tifosi orange lo seguono in tutto il mondo e fanno un tifo scatenato proprio simile a quello che fanno per la loro nazionale di calcio.

Verstappen, nel 2015, è stato il più giovane pilota di sempre a esordire in Formula 1, durante il Gran Premio d'Australia e il più giovane ad andare a punti nel successivo Gran Premio della Malesia. Il suo primo compagno di squadra è stato l’attuale ferrarista Carlos Sainz.

A dispetto della giovane età, il neo campione del mondo, 24 anni, ha già disputato 140 Gran Premi, vincendone 20 e conquistando 60 podi. Ha un bottino di 1557,5 punti, ha ottenuto 14 pole position e 16 giri veloci.

Sin dallo scorso inverno in tanti dicevano che il suo momento era arrivato e fosse ormai pronto per un futuro radioso dove, secondo illustri commentatori, andrà a insidiare i record raggiunti nella storia della F1 da piloti come Schumacher e Hamilton che sono al comando con 7 titoli.

La vita di Max Verstappen ruota attorno alla F1 scandita da allenamenti in palestra e al simulatore.

Da un annetto, però, ha trovato un amore che non può che essere a tutta velocità. La sua fidanzata, infatti, è Kelly Piquet, la modella brasiliana, figlia di Nelson, che è stato campione del mondo di F1. Lei ha una bambina di nome Penelope avuta da una precedente con relazione Daniil Kvyat, il pilota russo ex dell’Alpha Tauri con cui era fidanzata.

Dopo il Gp d'Arabia, prima dell’ultima sfida ad Abu Dhabi Max Verstappen ha fatto 11 ore di volo per raggiungerla a Montecarlo e per portale un enorme mazzo di rose. Lei, invece, lo ha raggiunto ad Abu Dhabi, non poteva perdersi il gran finale di questo Mondiale in cui Max è diventato campione del mondo.