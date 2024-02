F1, presentata la nuova Ferrari SF-24: le prime immagini

È sempre uno dei momenti più attesi dell'anno. Oggi, martedì 13 febbraio, è stata svelata la SF-24, la Rossa con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz gareggeranno nei 24 Gran Premio della stagione che inizierà sabato 2 marzo in Bahrain.

Take a look at the SF-24 from all angles 🙌



Our 2024 challenger is ready to hit the track 🔥 pic.twitter.com/6uLC2jmjgB