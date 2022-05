Forbes incorona il calcio: chi sono gli sportivi più pagati al Mondo

Il calcio, ed i suoi esponenti di spicco, continua a dettare legge nella consueta classifica primaverile di Forbes, che mette in fila gli sportivi più pagati al Mondo. Sono ancora Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ed il brasiliano Neymar a figurare nella top ten, con la “Pulce” argentina – passata nella scorsa estate dal Barcellona al Paris Saint Germain - che sale al primo posto con 125 milioni di dollari prendendo il posto di Conor McGregor (lottatore irlandese di Mixed Martial Arts) che aveva chiuso al comando la graduatoria della scorso anno. Seconda piazza per LeBron James: la stella dei Los Angeles Lakers guadagna tre caselle rispetto a dodici mesi fa e si piazza alle spalle di Messi con un guadagno stimato pari a 121,2 milioni di dollari. Ancora calcio sul gradino più basso del podio ed ai suoi piedi: terzo Cristiano Ronaldo, con 115 milioni e Neymar al quarto con 95.

Nelle posizioni di rincalzo torna l'NBA: Stephen Curry, playmaker dei Golden State Warriors, è quinto con 92,8 milioni, tallonato dal suo collega (ed ex compagno di squadra) Kevin Durant, ala dei Brooklyn Nets, sesto con 92,1 (entrambi peraltro presenti anche nella top ten dell’anno passato). Sebbene non sia più il numero uno della classifica mondiale, “King” Roger Federer resta sempre il tennista più pagato al Mondo, confermandosi al settimo posto con 90,7 milioni. La boxe viene rappresentata da Saúl “Canelo” Álvarez, pugile messicano capace di conquistare il titolo mondiale in quattro differenti categorie di peso e considerato uno tra i più forti e vincenti interpreti "all-time" della disciplina: è all’ottavo posto, con guadagni stimati pari a 90 milioni di euro.

La classifica dei primi dieci viene chiusa da altri due esponenti di spicco dello sport a stelle e strisce: in nona posizione – con 83,9 milioni di dollari - c’è infatti Tom Brady, stella della Nfl con sette SuperBowl vinti, che dopo aver annunciato il suo ritiro a febbraio, ha dichiarato di voler continuare la sua avventura nei Tampa Buccaneers. Chiude la lista dei top ten Giann?s Antetokounmpo, miglior marcatore della storia dei Milwaukee Bucks, franchigia militante nell’NBA: il cestista greco di origini nigeriane ha accumulato una cifra che supera di poco gli 80 milioni di dollari.