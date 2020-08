Formula 1 oggi in tv: dove vedere il Gp Silverstone 70° anniversario 2020 in diretta e differita (Sky e Tv8)

Torna anche questo weekend il grande spettacolo della Formula 1. E' il secondo Gran Premio consecutivo a Silverstone: il calendario è stato rivoluzionato dall'emergenza coronavirus. Ecco tutti gli orari per seguire prove e gara sabato e domenica della F1. Hamilton e Bottas continuano a dominare, e per la Ferrari si fa molto dura.

La Mercedes padrona assoluta del venerdì di libere del secondo GP consecutivo a Silverstone. Il miglior tempo nelle Libere 1 era stato del finlandese Valtteri Bottas (1'26"166), mentre nelle Libere 2 ci pensa il campione del mondo britannico Lewis Hamilton a ristabilire le gerarchie, girando in 1'25"606. Indietro le Ferrari: Charles Leclerc chiude con un quinto e un settimo tempo, altri problemi per Sebastian Vettel che si è fermato nel finale per un problema al motore

Orari Gp 70° anniversario Silverstone 2020

Sabato 8 agosto

Ore 12.00 – Prove Libere 3

Ore 15.00 – Qualifiche

Domenica 9 agosto

Ore 15.10 – Gara

F1, GP Silverstone 2020: dove vederlo in diretta TV e streaming

Dove vedere in tv il Gran Premio del 70° anniversario resta invariato rispetto a quanto avvenuto sette giorni fa. La diretta tv esclusiva di tutte le sessioni di libere e qualifiche, della gara andranno in onda su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201) in chiaro per abbonati. Per coloro che non sono davanti alla tv, sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming attraverso l'applicazione SkyGo oppure collegandosi alla piattaforma NowTv. La differita di qualifiche e gara sarà trasmessa in chiaro su TV8. Di seguito tutti gli orari previsti:

Prove Libere

PL3 (sabato 8 agosto ore 12.00): diretta su Sky Sport F1

Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 8 agosto ore 15.00): diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Gara

Gran Premio (domenica 9 agosto ore 15:10) diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Classifica F1 2020

Pos. Pilota Punti Vitt. Podi 1 L. Hamilton Mercedes 88 3 3 2 V. Bottas Mercedes 58 1 3 3 M. Verstappen Red Bull 52 0 3 4 L. Norris McLaren 36 0 1 5 C. Leclerc Ferrari 33 0 2