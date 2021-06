Ecco perché la Francia è stata eliminata: la spiegazione e le durissime critiche dell’ex grande campione

Patrick Vieira ci va giù duro e critica molto duramente i giocatori della Nazionale francese dopo l’eliminazione agli ottavi di finale, nella partita che si è decisa ai calci di rigore contro la Svizzera. La Francia, campione del mondo in carica, era la favorita per la vittoria in questa edizione degli Europei. Alla vigilia tutti pensavano che avrebbe superato agevolmente la compagine elvetica, che invece si è dimostrata una vera squadra, solida, mai doma e combattiva.

L’errore dal dischetto di Mbappé, la stella dei Les Bleus che non ha mai trovato il goal in questo Europeo, alla fine è stato decisivo per l’esito della partita. Secondo l’ex centrocampista che in carriera vanta quattro campionati italiani (1995-1996, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009), tre campionati inglesi (1997-1998, 2001-2002 e 2003-2004), cinque Coppe d'Inghilterra (1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 e 2010-2011), quattro Community Shield (1998, 1999, 2002 e 2004) e due Supercoppe italiane(2006 e 2008) e che con la nazionale francese ha vinto il Mondiale 1998 e l'Europeo 2020, alla nazionale francese, campione del mondo in carica, sono mancati lo spirito di gruppo e l’unità di intenti.

Euro 2020, Vieira spiega l'eliminazione della Francia

Il forte centrocampista, che in Italia ha indossato le maglie di Milan, Juventus e Inter e che in Inghilterra ha giocato nell’Arsenal e nel Manchester City, negli anni d’oro della Francia è stato il compagno di reparto dell’attuale ct, Didier Deschamps. Al termine dell’incontro la sua analisi della sconfitta è stata lucida e molto dura: “Sono davvero deluso dall'atteggiamento che abbiamo avuto in campo. Penso che fosse una squadra francese scadente, che non ci fosse nessun tipo di legame, nessun tipo di spirito di gruppo. Non abbiamo giocato da squadra, per questo non abbiamo meritato di passare al turno successivo", ha detto Vieira a ITV.

Vieira, in conclusione, ha fatto i complimenti ai giocatori svizzeri: "Hanno dimostrato tanta forza mentale. Credo fermamente che oggi abbia vinto la squadra migliore".