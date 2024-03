MotoGp oggi Qatar 2024: gli orari e dove vederla in diretta e in differita (Sky, Now e TV8)

Il conto alla rovescia è finito. Inizia finalmente la stagione di MotoGp 2024 con la prima gara dell'anno, il Gran Premio del Qatar. P ecco Bagnaia, dopo i due titoli iridati consecutivi, andrà a caccia del terzo titolo iridato con la Ducati nella classe regina. Il torinese, che aspira a conquistare il suo quarto mondiale, grazie al titolo che ottenne in Moto2 nel 2019, dovrà affrontare un'agguerrita concorrenza.

Il suo primo rivale sarà Jorge Martin (Pramac Racing) che un anno fa gli contese lo scettro fino all'ultima gara a Valencia, dimostrando tutta la sua abilità nelle corse Sprint del sabato, dove nella seconda parte della stagione era imbattibile. C'è grande attesa per il debutto di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini. L'otto volte campione del mondo, che ha divorziato dalla Honda dopo 11 anni, è reduce dalla ultime stagioni caratterizzate dai suoi problemi fisici, dai problemi alla moto e dalle troppe cadute.

Riuscirà finalmente a trovare una continuità di risultati tale da entrare nella lotta per il titolo? I bookmaker puntano su una crescita di Binder e della KTM e credono che sarà positiva anche la stagione di Enea Bastianini, il compagno di team di Bagnaia in Ducati, che dopo una prima annata sulla Rossa condizionata dagli infortuni, potrebbe trovare finalmente la continuità di rendimento.

Da tenere d'occhio anche Marco Bezzecchi, che per il secondo anno sarà in sella alla Ducati del team VR46 e il suo compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio, che quest'anno debutterà nel team di Valentino.

Sembra più difficile che possano inserirsi nella lotta per il campionato le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales e sembra condannato a un altro anno di purgatorio, a causa del rendimento della sua Yamaha, che ne limita il talento, Fabio Quartararo.

Luca Marini, insieme al compagno di team Joan Mir, sarà impegnato nella difficile sfida di rilanciare la Honda. Curiosità per il passaggio di Franco Morbidelli nel team Pramac dopo aver lasciato proprio la Yamaha. Vedremo se il cambio di moto riuscirà a riportarlo ad alti livelli.

Fa il grande salto in MotoGp il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta che vuole vivere una bella annata con il team Red Bull GasGas Tech3.

MotoGp Qatar: gli orari e dove vederla in diretta

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso integralmente per gli abbonati in diretta su Sky Sport, streaming su NOW. Le qualifiche e la Sprint Race di sabato saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8, mentre le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp saranno trasmesse in differita su TV8. Qui trovate la programmazione completa.

MotoGp Qatar, diretta (Sky, NOW)

venerdì 8 marzo

ore 11:55: Moto3 FP1

ore 12:45: Moto2 FP1

ore 13:40: MotoGP FP1

ore 16:15: Moto3 FP2

ore 17: Moto2 FP2

ore 17:55: MotoGP FP2

sabato 9 marzo (diretta qualifiche e Sprint anche in chiaro su TV8)

ore 10:25: Moto3 FP3

ore 11:10: Moto2 FP3

ore 11:55: MotoGP FP3

ore 12:35: MotoGP Qualifiche

ore 14:50: Moto3 Qualifiche

ore 15:40: Moto2 Qualifiche

ore 17: Sprint Race MotoGP

domenica 10 marzo

ore 13:35: MotoGP Warm up

ore 15: Moto3 Gara

ore 16:15: Moto2 Gara

ore 18: MotoGP Gara

Programmazione TV8 in chiaro

Sabato 9 marzo, Diretta

Domenica 10 marzo, Differita