Indian Wells 2023: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, mercoledì 8 marzo l'Atp Masters 1000 di Indian Wells che si concluderà domenica 19 marzo. Sono 5 gli azzurri nel tabellone principale: Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego e Fognini. L'altoatesino esordirà al secondo turno contro il francese Gasquet e, al terzo turno, potrebbe incontrare Musetti per un derby italiano.

Anche l'avventura di Berrettini, reduce dai fischi ad Acapulco, inizierà dal secondo turno dove troverà lo spagnolo Roberto Carballes Baena o un qualificato.

Lorenzo Sonego incontrerà al primo turno il 29enne australiano Jason Kubler: in caso di vittoria dovrà affrontare Grigor Dimitrov e potrebbe poi incontrare agli ottavi Stefanos Tsitsipas. Fabio Fognini trova sulla sua strada al primo turno il ventenne americano Ben Shelton: al secondo turno se la vedrà con Taylor Fritz.

Wta Masters 1000 Indian Wells: le italiane

Nel torneo femminile Martina Trevisan al secondo turno affronterà la vincente tra la statunitense Madison Brengle e una qualificata. Camila Giorgi al primo turno troverà una qualificata, se vincerà sfiderà Jessica Pegula in quello che si annuncia come un match difficilissimo. Cocciaretto al primo turno incontra la spagnola Parrizas Diaz: in caso di vittoria sfiderà Paula Badosa.

Jasmine Paolini incontra subito la tedesca Tatjana Maria: in caso di vittoria se la vedrà con la russa Daria Kasatkina. Lucia Bronzetti esordirà con Bernarda Pera per conquistare il match al secondo turno contro Liudmila Samsonova.

Indian Wells 2023: i favoriti e le favorite

In campo maschile il favorito numero 1 è il russo Medvedev. I suoi avversari più quotati sono Alcaraz, Tsitsipas, Zverev, Fritz Auger Alliassime. Mancherà Novak Djokovic visto che fino a maggio è in vigore l'obbligo vaccinale per giocare negli States. In campo femminile la principale favorita è Swiatek, le sue rivali più accreditate sono Sabalenka,Krejcikova, Pegula, Rybakyba e Gauff.

Indian Wells 2023: calendario, date, orari

Mercoledì 8 marzo: primo turno

Giovedì 9 marzo: primo turno

Venerdì 10 marzo: secondo turno

Sabato 11 marzo: secondo turno

Domenica 12 marzo: terzo turno

Lunedì 13 marzo: terzo turno

Martedì 14 marzo: ottavi di finale

Mercoledì 15 marzo: quarti di finale

Giovedì 16 marzo: quarti di finale

Sabato 18 marzo: semifinali

Domenica 19 marzo: finale

Sessione diurna (orari italiani): dalle ore 20:00

Sessione serale (orari italiani): dalle ore 03:00

Indian Wells 2023: dove vederlo in diretta tv

Sky trasmetterà il torneo maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now e SkyGo. Il torneo femminile sarà trasmesso in chiaro su Supertennis, in streaming sul sito dell’emittente e sulla piattaforma Supertennix (gratis per abbonati FITP).