Sonego-Murray, oggi tv Atp 250 Doha: dove vederla in tv e in streaming

Inizia oggi, lunedì 20 febbraio, l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Doha. Il torinese, unico azzurro nel tabellone principale, affronta sul cemento outdoor lo scozzese Andy Murray, trionfatore di questo torneo nel 2008 e nel 2009. Sonego non ha mai superato il primo turno: il vincitore affronterà Alexander Zverev che ha un bye al primo turno.

Atp 250 Doha, Sonego-Murray: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro del primo turno dell'Atp 250 di Doha tra Sonego e Murray è in programma lunedì 20 febbraio alle ore 16. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e e sull'app SuperTennix, gratis per abbonati FITP o a pagamento.