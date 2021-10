ATP Vienna Semifinale Sinner-Tiafoe oggi: orario d'inizio, dove vederla in tv

Tutto è pronto a Vienna per la nuova attesissima sfida che vede protagonista Jannik Sinner. Il giovane campione altoatesino, ieri sera, venerdì 29 ottobre, ha compiuto una grande impresa nei quarti di finale del torneo indoor sui campi in cemento della capitale austriaca, battendo Casper Ruud.

Sinner, con la vittoria sul norvegese, numero 7 al mondo, da lunedì 1 novembre sarà in top-ten e si presenterà al torneo della prossima settimana, l’importantissimo Masters 1000 di Parigi-Bercy, da virtualmente qualificato nella corsa alle ATP Finals in programma a Torino dal 14 al 21 novembre.

Il tennista di San Candido oggi, sabato 30 ottobre, affronterà lo statunitense Frances Tiafoe per conquistare la finale del Vienna Open. Un’ottima occasione per conquistare ulteriori punti nell’ATP Race Turin, prima del torneo nella capitale francese, che metterà in palio tantissimi punti.

Al momento sono qualificati per le Torino ATP FInals:

Novak Djokovic;

Daniil Madvedev;

Stefanos Tsisipas;

Alexander Zverev;

Andrey Rublex;

Matteo Berrettini.

Rafa Nadal ha da tempo comunicato che non potrà partecipare all'attesissimo appuntamento torinese per infortunio.

Nella lotta per le ultime due posizioni disponibili per essere tra gli otto Maestri che si sfideranno nel torneo sotto la Mole, Ruud, virtualmente settimo e Sinner, virtualmente ottavo, appaiono in vantaggio sul polacco Hubert Hurkacz, sul canadese Felix Auger-Aliassime, sul canadese Denis Shapovalov e sul britannico Cameron Norrie.

Ci sono ancora in palio, però, tutti i punti di Parigi-Bercy e dell’Atp 250 di Stoccolma. Il finale di stagione si annuncia emozionante.

ATP 500 Vienna, semifinale Sinner-Tiafoe: come vederla in tv

La semifinale dell'ATP 500 di Vienna tra Sinner e Tiafoe è in programma oggi alle ore 15.30.

Nell'altra semifinale si sfidano il giovanissimo talento spagnolo, Carlos Alcaraz, che ieri è stato protagonista di una prova strepitosa contro il nostro Matteo Berrettini e il tedesco Alexander Zverev. Il match inizierà alle ore 14.

L'incontro sarà trasmesso in diretta gratuita su Supertennis (canale 64) e per gli abbonati su Sky Sport (canale 201 e 205).

Sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di SuperTennis, sulla piattaforma SuperTennix e in streaming per gli abbonati su Sky Go.