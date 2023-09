Volley, Italia ai quarti degli Europei: liquidata la Macedonia del Nord

Non si ferma la Nazionale italiana di pallavolo agli Europei 2023. A Bari, in un PalaFlorio gremito all'inverosimile, gli uomini di Ferdinando Fefè De Giorgi hanno battuto agli ottavi di finale la Macedonia Del Nord con un netto 3-0, 25-20, 25-12 25-15 i parziali.

La partita è andata secondo i pronostici della vigilia che vedevano l'Italia nettamente favorita sugli avversari: gli azzurri, infatti, avevano chiuso al primo posto il proprio girone con soli due set persi in 5 partite. La Macedonia del Nord si era qualificata come quarta del suo girone.

Un match dominato dagli azzurri, campioni in carica, che conquistano cosi' i quarti dove affronteranno, sempre a Bari, il 12 settembre, la vincente della sfida tra Olanda e Germania in programma questa sera.

Le parole di De Giorgi

"E' stato un altro giorno di festa incredibile, palazzetto pieno, tanto rumore e tanto tifo. E' stato bellissimo ed è stata la conferma dell'entusiasmo intorno a questa squadra. Pensando alla parte tecnica ora vogliamo focalizzarci sul nostro gioco e andare dritti senza pensare a gestire o ad altro. Dopo il primo set, dove abbiamo combattuto un pò, siamo stati bravi a non alzare mai il piede dall'acceleratore. Ormai sono partite da dentro o fuori, tutti sono stati coinvolti fino ad oggi, e sappiamo che possiamo contare su tutti, dobbiamo andare avanti così, dritti".

La Cronaca

De Giorgi ricorre a pochissimo turn-over per il primo set, l'unico veramente combattutto del match, e un po' di stanchezza nelle gambe affiora. Tanto che gli Azzurri chiudono la frazione con un chiaro 25-20 ma nonostante la superiorità netta tengono in partita gli avversari oltre il dovuto.

Nel secondo set il sestetto italiano ingrana la marcia più alta e il match, di fatto, si chiude. La seconda frazione termina con un importante 25-12 con l'Italvolley che di fatto non concede tregua ai macedoni murando a schiacciando come se non ci fosse un domani.

Sul 2-0 il terzo set diventa quasi una banale pratica da sbrigare. E' cosi. L'Italia anche in questo set concede pochissimo e il risultato finale sta li a testimoniarlo, finisce 25-15. E quando la palla del match point rimbalza sul taraflex i 5125 del PalaFlorio esplodono in un boato di gioia. L'Italia accede ai quarti di finale. L'obiettivo finale per i Campioni del Mondo in carica inizia a prendere forma

Il Tabellino di Italia-Macedonia del Nord

Italia-Macedonia del Nord 3-0, 25-20, 25-12 25-15

Italia: Michieletto 12, Giannelli 4, Galassi 6, Lavia 16, Romanò 12, Russo 8, Balaso (L), Scanferla (L), Bovolenta 0, Sbertoli 0. N.e. Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca, All. De Giorgi.

Macedonia del Nord: Gjorgiev N. 9, Milev 2, Ljaftov 10, Despotovski 1, Madjunkov 5, Savovski 4, Angelovski (L), Gjorgiev G. 0, Iliev 0, Kostikj 0, Richliev (L). N.e. Efremov, Lepidovski, Nakov. All. Milenkoski.

Arbitri: Bernard Valentar (SVN), Zsolt Mezoffy (HUN)

Durata set: 28 , 23 , 24.

Italia: 5 a, 10 bs, 9 mv, 16 et.

Macedonia del Nord: 1 a, 8 bs, 4 mv, 17 et.