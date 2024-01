Zara, la bambina che a 4 anni ha già scalato l'Everest

A quattro anni si va ancora alla scuola materna ma lei, Zara, una bambina originaria della Repubblica Ceca ha già scalato l’Everest. Insieme al padre e al fratello di 7 anni ha realizzato un’impresa mai compiuta prima da nessun bambino della sua età. È arrivata al campo base del temibile Everest, la montagna più alta del mondo.

Ha percorso oltre 270 chilometri con un dislivello di oltre 20mila metri. Ha dovuto resistere a temperature estremamente basse: -25 gradi Celsius al campo base.

Per compiere l'impresa da record si è preparata per anni percorrendo 5-10 chilometri al giorno. Nel 2023 ha camminato nella giungla per oltre 2.200 chilometri. Per abituarsi al freddo faceva bagni con acqua ghiacciata. Questo il duro allenamento che la famiglia originaria delle zone rurali della Malesia ha pensato di farle seguire per farla diventare la climber più giovane di sempre.