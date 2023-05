Angelo e Paola, dopo 9 anni di fidanzamento diventano prete e suora

Dopo essere stati fidanzati per 9 anni e aver programmato il matrimonio Angelo e Paola decidono di cambiare i loro piani di vita e di diventare prete e suora. A raccontare la loro storia su Facebook Don Angelo Ragosta, che ora vive in Germania, dopo aver festeggiato 10 anni di matrimonio con Dio. Lei, suor Maria Giuseppina, è diventata una monaca di clausura.

"Dovevamo sposarci e invece abbiamo detto sì a Dio"

"Io entravo in seminario e lei in clausura", ha scritto don Angelo nel lungo post dopo aver raccontato del loro fidanzamento. I due ragazzi di Portici si sono incontrati a 16 anni e dopo aver trascorso 9 anni insieme hanno deciso di sposarsi con Dio. A cambiare le loro vite un incontro, quello con un giovane prete, don Michele Madonna, oggi parroco nella parrocchia S. Maria di Montesanto a Napoli. "È lui che ci ha fatto incontrare con Gesù vivo. Aveva un mantra: ragazzi chiedete a Dio cosa ha pensato per voi, qual è il suo sogno su di voi! Trascinava e trascina ancora tutti, piccoli e grandi, uno che davvero ci crede, uno che davvero spende la sua vita per Gesù. Comunque noi avevamo messo in cantiere di sposarci, ma Dio stava per cambiare leggermente le carte in tavola, giusto un poco".

E così una sera Angelo fa la fatidica domanda a Dio: "Ma perché io sto sulla faccia della terra? Che vuoi da me? Apro la Bibbia a caso, una delle sole due/tre volte che l’ho fatto nella mia vita, ed esce questa parola: Mi fu rivolta la parola del Signore: "Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato (Ger1,4-5)", su questo passo inizio il discernimento. Entro in seminario a 26 anni, a 33 ordinato presbitero. Ed oggi, ogni qual volta sono a Napoli, dato che sono all’estero come servizio pastorale per le comunità italiane, passo al monastero da lei, e la routine non è cambiata".

Don Angelo ha deciso di parlarne perché "qualcuno me lo ha chiesto e quindi scrivo per condividere con voi tutti e per dare gloria a Dio". Con molta ironia scrive: "A detta di qualcuno dopo che ha conosciuto te ha pensato meglio andarsi a chiudere se sono tutti così ma su questo bisognerebbe chiedere a lei… Comunque adesso è monaca di clausura, carmelitana scalza, con il nome di suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato".

Continua a leggere su Today.it