Migrante aiuta una donna a partorire in strada: lei dà al bebè il suo nome

Quando ha visto una giovane donna incinta contorcersi dal dolore in mezzo a una strada, non c'ha pensato due volte: ha fermato l'auto e le ha prestato i primi soccorsi. Non avrebbe certo immaginato quello che è accaduto dopo: la donna era sul punto di partorire e l'ambulanza tardava ad arrivare. Così, Rabah Soltani, migrante senza documenti e con un passato da pompiere nel suo Paese, l'Algeria, ha fatto uso delle sue competenze e ha aiutato la donna a dare alla luce il suo bambino. Madre e bebè stanno bene: il piccolo si chiama Rabah, come il suo soccorritore. Una decisione presa dalla donna per ringraziare chi l'ha aiutata in un momento che poteva trasformarsi in tragedia.

È successo nella cittadina francese di Aulnay-sous-Bois, alle porte di Parigi. L'eroe di questa storia fa ancora fatica a raccontare quanto gli è accaduto: "Ho avuto difficoltà a dormire per diversi giorni, ma ho sentito rinascere il pompiere che è in me", ha detto al quotidiano transalpino Le Parisienne. Già, perché Soltani, 45 anni, attualmente lavora come fattorino. Arrivato dall'Algeria per seguire i figli, emigrati prima di lui in Francia, non ha ancora i documenti necessari per poter tentare di entrare nel corpo dei vigili del fuoco locali, anche solo come volontario.

La prontezza non gli manca, e anche l'altruismo. Quando la donna si è trovata in pieno travaglio in strada, nessuno si era fermato a soccorrerla, prima che arrivasse Rabah. Il 45enne aveva già avuto esperienze simili quando faceva il pompiere in Algeria (come in Francia, i vigili del fuoco algerini si occupano anche del servizio di ambulanza). Per fortuna, il piccolo era in una buona posizione e il parto è durato pochi minuti. Rabah lo ha avvolto con delle coperte portate da due residenti che avevano assistito alla scena, prima che l'ambulanza portasse bebè e mamma in ospedale.

Due giorni dopo, il 45enne algerino è andato a visitare la donna. Quando è arrivato, ha scoperto che la madre aveva pensato di ringraziarlo con un gesto che forse vale più di qualsiasi ricompensa: il piccolo si chiama Rabah.