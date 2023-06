Vanno a un evento per le adozioni e trovano il cane smarrito da mesi

La gioia indescrivibile di aver ritrovato l'affetto della propria famiglia. Gli occhi gonfi di felicità e amore che soltanto un amico a quattro zampe può dare. È la storia a lieto fine che arriva da New York, negli Stati Uniti, dove una coppia con tre figli ha ritrovato Mocha, un pitbull di tre anni che avevano smarrito da oltre sei mesi. La famiglia ha riconosciuto il cagnolino durante un evento dell'Animal Care Center di New York chiamato Paws in the Park, una giornata organizzata per far adottare i cuccioli trovati in strada. Come mostrano le immagini pubblicate sui social, il piccolo Mocha, che nel frattempo era stato ribattezzato Sandy, è impazzito di felicità alla vista dei suoi familiari, che subito lo hanno riconosciuto tra i trovatelli.

La famiglia, che ormai aveva perso le speranze di ritrovare Mocha, si era recata all'evento dedicato alle adozioni organizzato a New York dall'Animal Care Center per cercare un nuovo cane, ma mai avrebbero immaginato la sorpresa che li attendeva. Poi, tra una coda e l'altra, il colpo di scena. "Mi sono girata e ho detto: 'mi sembra Mocha' - ha raccontato Jenny, la padrona del cane, ai media statunitensi - poi ci siamo voltati tutti e abbiamo esclamato: 'è Mocha'". Le immagini del riconoscimento festoso, pubblicate anche su Instagram dall'Animal Care Center, hanno commosso sia i presenti che gli utenti social, accumulando migliaia di like, condivisioni e commenti.

Mocha era scappata da casa di un amico che se ne sarebbe dovuto occupare mentre la famiglia era in vacanza. Nonostante le ricerche, dell'animale si sono perse le tracce per mesi. Poi è stato ritrovato legato a un palo in New Lots Avenue e portato all'Animal Care Centers dagli agenti di polizia di New York: ribattezzato Sandy, il cagnolino ha vissuto per mesi nel rifugio e adesso era pronto a trovare una nuova casa. Ma il destino aveva altro in serbo per lui: non una casa nuova, ma la sua vecchia, adorata, famiglia.

