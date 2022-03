La presentatrice Vanessa Feltz: "Ho 60 anni e il sesso è bellissimo con il il mio toyboy, non vergognatevi"

Perché vergognarsi del sesso a 60 anni? E perché sentirsi in imbarazzo avendo un partner molto più giovane, un cosiddetto 'toyboy'? Lo scrive al Sun in una lettera Vanessa Feltz, volto noto della tv inglese. La donna che ha partecipato anche al "Grande Fratello" nel 2010 è opinionista, presentatrice televisiva e radiofonica e giornalista, e ha raccontato così la sua storia il 1 marzo in un articolo intitolato: "Ho raggiunto i 60 anni ma la mia vita sessuale con il mio toyboy Ben è bellissima come sempre. È uno dei grandi piaceri della vita".

"Raggiungere i 60 anni la scorsa settimana è stato shockante per me, non potevo crederci. Solo perché non mi sento per nulla vecchia. Continuo ad amare tutto ciò che amavo a 18 anni, tra cui il sesso. Lo dico ancora e ancora, e nessun giovane mi crede, ma non diventi improvvisamente una persona anziana. Non ti svegli un giorno e sei un'altra persona, e inizi a usare la ventriera e il montascale. Nulla è cambiato, e questo include la mia vita sessuale".

Perché dovrebbe cambiare, in effetti? Vanessa spiega che la sua libido non è diminuita nel corso del tempo, le piace fare sesso e la considera una caratteristica che non cambia, così come a tanta altra gente piace il cioccolato oppure ascoltare Frank Sinatra: "Se ti piace, ti piace".

La vita sessuale di Vanessa, in particolare, non è cambiata - spiega lei - da quando si è messa insieme a Ben, il suo fidanzato molto più giovane, nel 2006, fanno sempre l'amore circa una volta alla settimana e si meraviglia quando sente di alcune coppie che hanno smesso quasi totalmente nel corso degli anni: "Che altro c'è da fare di più importante? Non è l'attività più stancante del mondo, no? Anche con un atleta come Ben, che ha 49 anni, puoi sempre trovare spazio nella tua agenda. Il sesso è una delle cose più belle del mondo, come il cibo, la musica o i viaggi. Sarebbe una vergogna non apprezzare uno dei piaceri più grandi della vita. Fa bene al fisico, rende la vita migliore. Sono con Ben da 16 anni e ancora adesso, quando lo guardo, penso sempre che sia splendido".

In particolare, la neo 60enne consiglia ai lettori di giocare sempre: "Ben è imprevedibile, intrigante. Su WhatsApp anziché dire 'Scongela il pollo' oppure 'Ti sei dimenticato di mettere i calzini in lavatrice, idiota' ci scambiamo messaggi piccanti. Non osceni, ma semplicemente ammiccanti, che facciano capire che il sesso è nel menu del giorno. Crea quell'atmosfera così piacevole. Non penso dobbiate perdervela neanche se avete 20, 40, 60 o 80 anni".

Anche la lingerie gioca la sua parte, così come la fantasia nelle location e nell'approccio spontaneo: "Proprio per questo non apprezzo gli appuntamenti al buio, è tutto così organizzato, sai già dove si andrà a parare. Non bisogna sentirsi obbligati. Comunque non mi definisco una maniaca o un'ossessionata, assolutamente no. Ma penso che se siete così fortunati da avere un partner che trovate attraente, allora dimostratelo. Se vi piace, è un peccato lasciarvi sfuggire l'occasione solo perché vi considerate troppo vecchi".