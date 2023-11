AENO Premium Eco: innovativo riscaldatore smart ad infrarossi

In prova oggi l’AENO Premium Eco: un innovativo dispositivo elettrico in grado di riscaldare una singola stanza utilizzando la tecnologia ad infrarossi.

Riscaldatore ad infrarossi e convezione, che vanta anche un design moderno e curato, vincitore del premio Red Dot 2023. Dispositivo smart controllabile tramite app e comandi vocali.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’AENO Premium Eco.

Design, installazione e controlli

L’AENO Premium Eco si presenta con linee decisamente moderne e curate. Dispositivo dal design minimalista realizzato accoppiando due pannelli in vetro temperato lucido con angoli arrotondati. Prodotto molto sottile, con dimensioni pari a 1.000 x 365 x 11 mm e peso di 8,9 Kg, disponibile in bianco, nero e grigio.

Il riscaldatore può essere facilmente montato a terra, in orizzontale, utilizzando i piedini in alluminio anodizzato sabbiato, con finitura opaca e piedini in gomma, presenti nella confezione. Accessori facilmente assemblabili senza utensili tramite le 4 generose viti in dotazione. In alternativa, l’AENO Premium Eco può essere montato a parete o a soffitto, in verticale o in orizzontale, tramite i supporti in metallo presenti nella confezione insieme a 4 stop/fisher.

Confezione ecologica in cartone riciclato e plastica biodegradabile che include anche un manuale in italiano.

Proseguiamo l’analisi del design con il retro dove troviamo un piccolo box in plastica, sul lato destro, dedicato ad alimentazione, elettronica e controlli. Per quanto riguarda i comandi, l’AENO Premium Eco è disponibile in due varianti. Iniziamo dal modello base con il box dotato esclusivamente di un unico pulsante, con led integrato, dedicato ad alimentazione e setup WiFi. Tutte le funzionalità del riscaldatore possono essere gestite tramite l’app dedicata che analizzeremo più avanti. Inoltre è disponibile una seconda versione dell’AENO, con il box dotato anche di un piccolo display LCD laterale per il controllo della temperatura attuale ed impostata dall’utente.

Sul lato destro troviamo anche il comando “Smart” che analizzeremo più avanti, il pulsante per accensione/setup WiFi e i controlli della temperatura.

Caratteristiche tecniche

L’AENO è un dispositivo basato sulla tecnologia a infrarossi in grado di funzionare come il Sole, riscaldando gli oggetti e gli utenti, e senza utilizzare un sistema di ventilazione. La radiazione infrarossa emessa dal pannello non riscalda l’aria, bensì irraggia e scalda gli oggetti-utenti i quali a loro volta trasmettono calore all’ambiente.

Questo metodo di riscaldamento è più efficiente perché raggiunge rapidamente tutte le superfici. Inoltre garantisce una distribuzione del calore più omogenea rispetto a quanto succede con un riscaldamento tradizionale, con un conseguente risparmio dei consumi.

AENO non secca l’aria, non brucia ossigeno ed è anche silenzioso.

Il pannello anteriore dell'AENO può raggiungere temperature tra i 60 e 120 °C, con consumi da 160 a 700 W circa. Segnaliamo, inoltre, che anche il lato posteriore si riscalda, ma senza raggiungere le temperature del pannello frontale.

Dispositivo con sensore di caduta: il pannello riscaldante si spegne automaticamente quando cade, emette una notifica sonora e invia un messaggio nell'applicazione. Prodotto con certificazione IP44 per la protezione da liquidi e polvere.

Concludiamo con il cavo di alimentazione che include il sensore per il monitoraggio della temperatura ambiente, distante dall’AENO per una misurazione più precisa.

App

Proseguiamo la nostra recensione con l’analisi dell’app dedicata AENO utile alla completa gestione del riscaldatore. Applicazione in italiano, di facile utilizzo, per dispositivi iOS e Android.

Iniziamo dalla schermata principale dove troviamo il pulsante di alimentazione, la temperatura ambiente e la sezione dedicata alla tipologia di riscaldamento con due opzioni disponibili: riscaldamento costante e modalità Smart. La prima mantiene sempre l’AENO alla potenza definita nelle impostazioni dell’app, mentre la seconda accende e spegne il riscaldatore in base alla temperatura dell'ambiente e a quella scelta dall'utente, tra 0 e 40°C.

All’interno della schermata principale troviamo anche la sezione che consente di programmare il funzionamento dell’AENO durante la settimana, con la possibilità di selezionare la temperatura desiderata e la tipologia di riscaldamento. Non manca, inoltre, un timer ed una sezione dedicata alle statistiche di utilizzo del riscaldatore (energia utilizzata, potenza del dispositivo ed elenco accensioni).

Proseguiamo con la sezione delle impostazioni dove troviamo la funzione Blocco Bambini che disabilita il pulsante fisico di alimentazione dell’AENO, l’opzione per il montaggio a soffitto e la regolazione della temperatura del pannello da 60 e 120 °C. Non dimentichiamo il menù dedicato alla gestione delle notifiche e la regolazione dell'intensità del display.

App utile anche all’aggiornamento del firmware del riscaldatore e per la creazione di “scenari” che consentono di creare varie automazioni: ad esempio attivare contemporaneamente più riscaldatori o se la temperatura ambiente scende sotto una determinata soglia scelta dall’utente.

Ricordiamo, infine, la possibilità di controllare l’AENO a voce grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sull’AENO Premium Eco è positiva. Si tratta, infatti, di una valida alternativa alle classifiche stufette elettriche o ai radiatori ad olio, con consumi decisamente più contenuti. Dispositivo in grado di riscaldare ambienti non particolarmente ampi (20 mq circa) e con tempi non ridottissimi che, ovviamente, dipendono da vari parametri come grandezza della stanza, temperatura esterna, isolamento dell'edificio e altro ancora. Il calore è distribuito in modo uniforme e diretto, con il pannello in grado di scaldarsi in pochi minuti.

Riscaldatore realizzato in Polonia, dal design curato, dal ridotto ingombro e con un’ottima qualità costruttiva. Prodotto di facile utilizzo, accompagnato da una completa app.

Infine i prezzi dell’AENO Premium Eco: la versione base è disponibile a 249 euro, mentre la variante con display è acquistabile a 299 euro.

Scopri di più su Amazon