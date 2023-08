Alldocube iPlay 50 Pro Max: completo tablet low cost con 4G e tastiera

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo iPlay 50 Pro Max di Alldocube. Si tratta di un completo tablet low cost con ampio schermo da 10 pollici, una buona dotazione di memoria e connettività anche 4G dual Sim.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’iPlay 50 Pro Max.

Design e confezione

iPlay 50 Pro Max adotta un tradizionale design senza particolari innovazioni stilistiche: una scocca in plastica con finitura metallica grigia, angoli arrotondati, lati piatti e ampi bordi simmetrici attorno allo schermo con pellicola preapplicata in fabbrica.

A sinistra, con il tablet disposto in orizzontale, troviamo il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume, mentre sul lato superiore è posizionato il carrellino in grado di accogliere due Nano Sim, una delle quali sostituibile con una micro SD.

La porta USB-C e la presa per le cuffie si trovano a destra. Non dimentichiamo gli altoparlanti stereo disposti sui lati corti del tablet e la singola fotocamera al posteriore che sporge leggermente dalla scocca.

Infine la confezione che include un cavo USB, un caricabatterie da 10W ed una seconda pellicola protettiva per lo schermo.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche del tablet:

- Schermo: 10,4 pollici IPS con risoluzione di 2000 x 1200 pixel

- Processore: Helio G99 Octa-Core (2 Cortex A76 a 2,0GHz + 6 Cortex A55 a 2,0GHz) con GPU Mali-G57 MC2

- RAM: 8 GB LPDDR4X

- Memoria: 256GB UFS 2.1 espandibile

- Batteria: 6.000mAh con ricarica a 18W

- Fotocamere: 5MP frontale / 8MP posteriore con autofocus

- Connettività: Wi-Fi ac dual-band, GPS, 4G, Bluetooth 5.2, USB-C

- Dimensioni e peso: 248 x 157,8 x 8,4 mm, 466g

Analisi del software

Passiamo ora all’analisi del software. L’iPlay 50 Pro Max utilizza Android 12 con patch di sicurezza di dicembre 2022. Un sistema operativo quasi completamente “stock”, privo quindi di personalizzazioni da parte del produttore. A bordo troviamo solo le utility Miravision per la personalizzazione dello schermo e Duraspeed per l’ottimizzazione delle app in background. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con WhatsApp e Netflix, ma solo a definizione standard (analogo problema con altri servizi di streaming a causa del widevine livello 3).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo tablet utilizza una semplicissima interfaccia utente che include HDR e varie modalità come Notturna e Ritratto. Non dimentichiamo i video fino a 1080p.

Cover e tastiera

Alldocube iPlay 50 Pro Max è acquistabile anche con un bundle che include una classica custodia con retro morbido e semitrasparente. Cover decisamente economica, utile anche a posizionare il tablet in verticale e a proteggere lo schermo.

Kit che include anche una tastiera esterna, separata dalla custodia ed in grado di collegarsi al tablet tramite Bluetooth. Tastiera economica con layout USA-internazionale priva, quindi, di caratteri accentati. Accessorio dotato anche di tasti funzione, con batteria integrata ricaricabile tramite la porta USB-C laterale. Peccato per l’assenza del touchpad.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dell’iPlay 50 Pro Max con l'analisi delle sue prestazioni. Abbastanza buone le performance generali con un’interfaccia fluida e reattiva. Analoga valutazione per la velocità di navigazione su Chrome e nelle app, con qualche rallentamento nei giochi più pesanti.

Discreta la qualità costruttiva; sufficienti le prestazioni di microfono e speaker, dalla buona potenza. Completa la connettività grazie al supporto del dual Sim, delle chiamate (anche VoLTE), degli SMS e di WhatsApp.

Passiamo allo schermo di qualità discreta; display dai colori naturali, a 60 Hz, con limitati angoli di visione ed una luminosità non elevatissima, regolabile anche automaticamente.

Appena sufficiente il comparto fotografico a causa dei sensori a bassissima risoluzione. Proseguiamo con la batteria che consente un'autonomia di circa 8-9 ore.

Giudizio discreto per la tastiera esterna, sottile e leggera e con tasti dalla buona corsa, purtroppo non retroilluminati. Peccato per l’assenza del layout in italiano.

Infine il prezzo dell’Alldocube iPlay 50 Pro Max acquistabile qui in offerta a 189 euro (bundle 3 - sconto 50%), con custodia e tastiera incluse. Il tablet sarà disponibile prossimamente anche su Amazon.