Cos'è questa storia delle consegne Amazon con i droni

La consegna del pacco a casa in meno di un'ora dall'ordine, ma a regime si arriverà a 30 minuti o persino meno, sfruttando un drone. È il nuovo ambizioso progetto del colosso dell'e-commerce Amazon. Il vicepresidente di Prime Air, David Carbon, in occasione dell'evento di Amazon "Delivering the future" a Seattle, ha annunciato che "entro le fine del 2024 lanceremo le consegne con il nuovo drone Mk30 in Italia e nel Regno Unito". Carbon ha aggiunto che l'obiettivo di Amazon "è quello di consegnare entro la fine del decennio con i droni 500 milioni di prodotti nel mondo, in un modo che è più sicuro rispetto ad andare in auto al negozio a comprarli".

L'avvio del programma riguarda pacchi fino a un peso di circa 2,26 Kg, dai beni di prima necessità ai prodotti hi-tech, oltre a clienti con determinati requisiti. "Quando abbiamo avviato il programma di consegna Amazon Prime, è stato considerato rivoluzionario. Far arrivare i pacchi alle persone dove li richiedevano, in pochi giorni, era emozionante e nuovo allo stesso tempo. Da allora, abbiamo sviluppato nuove tecnologie e sostenuto investimenti nella nostra rete logistica", ha commentato l'amministratore delegato di Amazon Italia logistica, Lorenzo Barbo, spiegando di star lavorando con le autorità competenti per le consegne via drone.

La prospettiva nel lungo periodo sono le aree densamente popolate dei sobborghi, non i centri delle città, e un tempo di consegna di 30 minuti. Amazon mapperà il territorio e i clienti potranno vedere se la loro area è coperta dal servizio. All'inizio, in Italia, la consegna con i droni sarà gratuita e possibile solo nelle villette con giardino, ma già la tecnologia consente di raggiungere anche i condomini.

Il programma Prime Air è già attivo in California e Texas dal dicembre 2022, nelle case a meno di 6 chilometri di distanza da un sito logistico e con consegne di 60 minuti. Nelle scorse ore è stato annunciato che le consegne riguarderanno anche un altro Stato degli Stati Uniti, i condomini e i prodotti farmaceutici. Il nuovo drone che sarà utilizzato in Italia, MK30, permette di raddoppiare il raggio di azione a 12 chilometri e "opera in modo sicuro e autonomo, utilizzando una sofisticata tecnologia sense-and-avoid, all'avanguardia nel settore, che aiuta i droni a rilevare ed evitare gli ostacoli, garantendo la sicurezza di persone, animali e immobili", spiega Amazon. È inoltre progettato per gestire situazioni impreviste e prendere decisioni in sicurezza, è più silenzioso dei modelli precedenti e in grado di volare anche in caso di pioggia leggera e in condizioni climatiche avverse. I droni di Amazon sono ibridi e utilizzano un sistema chiamato "Vtol", che decolla e atterra in verticale, per poi passare al volo orizzontale, consentendo una maggiore manovrabilità.

Nelle consegne delle merci con droni, "l'esperienza maturata dall'Italia sarà ispirazione e supporto per le operazioni in sicurezza nel resto dell'Europa", ha detto il presidente di Enac (l'ente nazionale per l'aviazione civile), Pierluigi Di Palma. Poi ha sottolineato di essere al lavoro "sulla base di un inedito protocollo di collaborazione che coinvolge, oltre Amazon, anche l'Easa, l'agenzia europea per la sicurezza aerea, in coordinamento con le autorità governative, per favorire uno scenario regolamentare e tecnico per l'avvio delle operazioni". L'amministratore delegato del Gruppo Enav, Pasqualino Monti, ha aggiunto: "Siamo a disposizione e a supporto di progetti come quello di Amazon, consapevoli del nostro ruolo non solo come fornitore di servizi ma come vero e proprio partner strategico in una logica industriale". L'ad ha specificato che "Enav, la società italiana che gestisce il traffico, da tempo non guarda più al solo controllo del traffico aereo, bensì alla gestione dello spazio aereo, inteso come infrastruttura disponibile per la crescita economica del Paese".

