Apple App Store compie quindici anni: un giro d’affari da 1.100 miliardi di dollari

Apple ha annunciato i risultati dello studio indipendente promosso da Analysis Group, secondo cui l’ecosistema dell’App Store ha generato un giro d’affari di 1.100 miliardi di dollari nel 2022. Oggi l’App Store offre quasi 1,8 milioni di app, un numero oltre 123 volte superiore rispetto alle migliaia disponibili alla fine del 2008.

Secondo i più recenti dati forniti da Apple, in media, nel 2022 l’App Store ha catalizzato l’attenzione di oltre 650 milioni di visitatori e visitatrici in tutto il mondo ogni settimana. Mediamente, ogni settimana, nel 2022 gli utenti hanno eseguito il download e riscaricato app per più di 747 milioni e 1,5 miliardi di volte, rispettivamente.

Con l’allentamento delle restrizioni in molte parti del mondo, le app di viaggio e ride-hailing, come Uber, hanno registrato un notevole aumento della domanda. Nel 2022, le vendite delle app iOS del settore viaggi sono aumentate dell’84%, mentre le app di ride-hailing, hanno registrato una crescita del 45%. Anche le app di vendita del settore alimentare e largo consumo sono state tra le categorie di app in più rapida crescita. Dal 2019, le vendite registrate dalle app iOS di consegna di generi alimentari a domicilio e asporto sono raddoppiate, mentre quelle di vendita di prodotti di largo consumo sono più che triplicate.

L’App Store continua a creare grandi opportunità, con oltre il 90% dei pagamenti e delle vendite destinato esclusivamente a sviluppatori e aziende di tutte le dimensioni, senza alcuna commissione per Apple. Inoltre, secondo una nuova analisi del Progressive Policy Institute, il settore delle app iOS oggi supporta oltre 4,8 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e in Europa.

Secondo le stime degli economisti di Analysis Group, l'anno scorso gli sviluppatori dell'App Store hanno generato 910 miliardi di dollari di fatturazione e vendite totali di beni e servizi fisici, 109 miliardi di dollari da pubblicità in-app e 104 miliardi di dollari per beni e servizi digitali.

Il giro d’affari degli sviluppatori è aumentato del 27% tra il 2019 e il 2020, del 27% tra il 2020 e il 2021 e del 29% tra il 2021 e il 2022. In particolare, le piccole realtà di sviluppo hanno registrato un incredibile successo sull’App Store, superando i grandi sviluppatori, con un aumento delle entrate del 71% tra il 2020 e il 2022.

Complessivamente, dal 2019, il giro d’affari di sviluppatori e sviluppatrici negli Stati Uniti è aumentato di oltre l’80%. In Europa, dal 2019 si è registrato un aumento superiore alla media, pari al 116%.