Dyson V15s Detect Submarine: potente aspirapolvere ora anche lavapavimenti

Dyson lancia il suo primo aspirapolvere-lavapavimenti senza filo, tutto in uno. Dyson V15s Detect Submarine offre una soluzione di pulizia multifunzione e versatile, per rimuovere polvere e macchie asciutte e liquide.

Spazzola lavapavimenti Dyson Submarine

La nuova spazzola lavapavimenti Dyson Submarine è stata progettata per erogare la giusta quantità d'acqua, al fine di rimuovere efficacemente macchie anche liquide e piccoli detriti secchi come le briciole di cibo.

Grazie ad una combinazione di tecnologie di idratazione, assorbimento ed estrazione, Dyson Submarine promette un elevato livello di pulizia per i pavimenti duri, senza lasciare aloni. Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri Dyson hanno progettato un sistema di idratazione a otto punti, utilizzando una camera pressurizzata, per una distribuzione uniforme dell'acqua e una saturazione ottimale su tutta la larghezza del rullo. Otto getti d'acqua, uniformemente distanziati lungo il rullo, rilasciano esattamente 18 ml di acqua ogni minuto per lavare i pavimenti in modo uniforme, senza eccessi di umidità.

Il rullo in microfibra motorizzato rimuove le macchie e i detriti. Allo stesso tempo, una piastra estrae l'acqua sporca dal rullo bagnato e la deposita in una vaschetta separata per le acque reflue, facile da svuotare.

Il serbatoio dell'acqua pulita, con una capacità di 300 ml, copre pavimenti fino a 110 m2. Il serbatoio dell'acqua sporca è leggermente più grande e, con una capacità di 360 ml, assicura che sporco o detriti non vengano nuovamente espulsi sul pavimento e che il rullo rimanga saturo di acqua pulita dall'inizio alla fine del lavaggio.

Spazzola Fluffy Optic

Dyson V15s Detect Submarine vanta anche la spazzola Fluffy Optic. Introdotta per la prima volta nel 2021, la tecnologia Dyson per l'illuminazione della polvere è stata sviluppata per rivelare la polvere invisibile. Grazie a una fonte di luce posizionata all'estremità della spazzola, viene proiettata una lama di luce che illumina le particelle microscopiche sui pavimenti.

Rilevamento acustico della polvere

Dyson V15s Detect Submarine utilizza il rilevamento acustico della polvere ed è dotata di

uno schermo LCD, che mostra in tempo reale le dimensioni e il numero di particelle rilevate. Il conteggio e la misurazione delle microscopiche particelle di polvere avviene grazie a un sensore piezoelettrico, che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione in base ai diversi tipi di pavimento e alla quantità di polvere rilevata.

Potenza di aspirazione

A bordo della V15s Detect Submarine troviamo il motore Dyson Hyperdymium a 125.000 giri al minuto e con una potenza di aspirazione di 242 airwatt. Quando la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine è inserita, l'alimentazione viene automaticamente deviata dal motore Hyperdymium, per cui non c'è aspirazione. Questo impedisce all'acqua di entrare nel motore e garantisce che l'acqua e i detriti contaminati vengano raccolti nel contenitore preposto della spazzola lavapavimenti.

Filtrazione

Il sistema di filtrazione HEPA di Dyson cattura il 99,99% delle particelle di dimensioni pari a 0,3 micron. La tecnologia ciclonica Dyson separa efficacemente la polvere e la sporcizia dai pavimenti e dalle superfici, mentre la sigillatura dell'intera macchina evita che queste vengano reimmesse nell’ambiente.

Spazzola Digital Motorbar e mini turbo spazzola con tecnologia anti-groviglio

Oltre all’accessorio multifunzione e alla bocchetta a lancia, il Dyson V15s Detect Submarine è dotato anche della spazzola Digital Motorbar e della mini turbo spazzola anti-groviglio, per raccogliere facilmente capelli lunghi e peli di animali domestici. Progettate per evitare che i capelli si avvolgano intorno alle spazzole, fanno sì che questi siano espulsi direttamente nel contenitore dello sporco. Entrambe le spazzole sono state progettate per una pulizia profonda, rimuovendo la polvere da aree dove di solito è invisibile, come tappeti, moquette, materassi o divani.

Prezzo e disponibilità

L'aspirapolvere senza filo con spazzola lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine è disponibile presso il negozio online Dyson e i Dyson Demo Store, al prezzo di 949 euro.