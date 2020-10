Facebook (e Instagram) ora vieteranno le pubblicità No vax

Su Facebook e Instagram vietate le inserzioni che scoraggiano i vaccini. Una mossa che si inserisce nella strategia di Menlo Park di combattere la disinformazione online, ma che fa seguito alle critiche ricevute dal social da parte delle associazioni di medici che l'hanno accusata di riuscire a fare poco per arginare la diffusione di false notizie sulla propria piattaforma.

La nuova strategia di Facebook prevede un giro di vite su quei post che apertamente di scoraggiano le persone a vaccinarsi.

Lo scorso anno Facebook aveva modificato i propri algoritmi cercando di far vedere meno le pagine che condividono contenuti anti-vaccini. Soluzione che però in seguito ha riconosciuto poco efficace. Ora chi promuoverà pubblicità sui post a favore o contro le politiche adottate dai governi sui vaccini, comprese quelle sul Covid-19, dovrà prima ottenere un'autorizzazione su questi annunci, che potrebbero contemplare anche un avviso che metterà in chiaro il nome dell'inserzionista.