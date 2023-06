Fossibot F3600: una completa power station portatile utilizzabile a casa o in viaggio

Fossibot presenta la nuova F3600: power station portatile di fascia alta, completa e dalle elevate prestazioni.

Le power station sono particolari batterie sempre più apprezzate anche dagli utenti italiani. Apparecchi capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, cellulari, Pc e molto altro ancora). Power station ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili ed utilizzabili in casa o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e tanti altri prodotti. Dispositivi dotati di una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese, come USB e Schuko.

In particolare, la nuova Fossibot F3600 si distingue per la sua grande capacità con un accumulatore LiFePO4 da ben 3.840Wh, garantito per più di 6.500 cicli di carica. Ricordiamo anche la ricarica rapida in un’ora e mezza sfruttando contemporaneamente l’ingresso in AC da 2.200 W e pannelli solari fino a 2.000 W. Velocità di ricarica gestibile tramite la pratica manopola frontale, con 5 opzioni disponibili (da 400 a 2.220W) ed utile per allungare la vita delle batterie.

Ben 13 le connessioni in uscita: citiamo, in particolare, le tre prese Schuko da 3.600 W in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici sul mercato, come lavatrici, frigoriferi ed altro ancora. La Fossibot F3600 è, ad esempio, capace di alimentare un grill elettrico da 1.000 W per circa 3 ore, un tagliaerba da 1.400 W per 2,3 ore o ricaricare uno smartphone per 213 volte (15 W). Non mancano, ovviamente, prese in DC: 3 USB-C, 2 USB-A, presa accendisigari e altro ancora.

Power station utilizzabile anche come UPS, con generose dimensioni pari a 60,90 x 32,10 x 47,55 cm e peso di ben 42 Kg. Prodotto, comunque, facile da trasportare grazie alle ruote integrate, alle ampie maniglie laterali e al manico telescopico. Power station dotata anche di luce led integrata, torcia rimovibile ed ampio display LCD da 4,7 pollici.

Fossibot F3600 è acquistabile qui in offerta al prezzo di 1.799 euro (codice sconto FOF3600 valido per le prime 500 unità).