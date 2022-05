Google Maps, con la vista 'immersiva' sarà come visitare un luogo prima di metterci piede

Google è sempre più proiettato nel futuro e ora punta sulla 'immersive view'. Sarà l'intelligenza artificiale a dare vita alla prossima generazione di Maps, che sarà caratterizzata anche da una visualizzazione immersiva e da approfondimenti ambientali. Si tratta solo di una parte della visione a lungo termine del colosso di Mountain View, introdotta nel corso dell'annuale conferenza degli sviluppatori di San Francisco.

La 'visione immersiva' di Maps

Lanciato per aiutare le persone a navigare verso le loro destinazioni, Google Maps si è evoluto, diventando, progressivamente, molto di più: fedele 'compagno' quando bisogna trovare il bar giusto per l'aperitivo o il ristorante perfetto, oggi, grazie ai progressi della visione artificiale, che consentono di fondere miliardi di 'Street View' e immagini aeree, sarà possibile provare com'è un quartiere, un ristorante o un luogo popolare, sentendosi lì prima ancora di metterci piede. Un traguardo impensabile fino a poco tempo fa, reso possibile grazie a un modo completamente nuovo di esplorare, basato sulla nuova vista immersiva.

Parola d'ordine: ecosostenibilità

Oltre a rendere più semplice esplorare i luoghi, Google Maps permetterà anche di arrivarci in modo più sostenibile. Di recente, Big G ha lanciato il percorso ecologico negli Stati Uniti e in Canada, che consente di vedere e scegliere il percorso più efficiente in termini di consumo di carburante, aiutando a risparmiare denaro sulla benzina. Una sperimentazione che ha portato gli utenti a percorrere quasi 140 miliardi di chilometri, risparmiando più di mezzo milione di tonnellate di emissioni di carbonio, ossia l'equivalente di 100 mila automobili in meno su strada. L'obiettivo, ora, è esportare l'iniziativa in tutto il mondo, a partire dall'Europa.